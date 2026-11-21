Férfi vízilabda ob I: a Vasas sima győzelmet aratott Debrecenben
A VasasPlaket a papírformának megfelelően 17–13-ra győzött Debrecenben a férfi vízilabda ob I 11. fordulójának szombatra előrehozott mérkőzésén.
Az angyalföldiek legjobbja Bátori Bence volt négy góllal.
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
11. FORDULÓ, ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Debreceni VSE-Master Good–VasasPlaket 13–17 (2–5, 1–4, 5–3, 5–5)
Jegyzőkönyv később!
Legfrissebb hírek
Férfi vízi ob I: ismét felülkerekedett a BVSC a Honvédon
Vízilabda
2026.11.08. 19:21
Az FTC 12 góllal győzött Szolnokon a vízilabda NB I-ben
Vízilabda
2026.11.07. 17:45
Megúszta az úszást Kovács Róbert és stábja
Vízilabda
2026.10.27. 11:34