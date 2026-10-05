Ukrajna–Magyarország: füstölgő szurkolók, Tóthék akcióban – galéria
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 4. FORDULÓ
UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 1–2 (0–0)
Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 10 000 néző. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok
UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina (Varfolomjejev, 86.), Ocseretyko (Pihaljonok, 70.), Veleteny (Hlany, 60.) – Cihankov – Ponomarenko (Jaremcsuk, 60.), Krasznopir (Vanat, 60.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer (Tóth R., 72.), Vitális – Lukács D. (Jurek, 61.), Szoboszlai (Csongvai, 87.), Tóth A. (Szűcs T., 61.) – Tóth M. (Szalai J., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)
Sárga lap: Nazarina (20.), ill. Lukács D. (56.), Tóth R. (78.)
A csoport másik mérkőzésén
Észak-Írország–Grúzia 0–0
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ UKRÁNOK ELLEN
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)