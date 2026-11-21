A hazai pályán játszó Puskás Akadémia remekül kezdet a Fradi elleni szombati meccset a női NB I-ben, ugyanis a 12. percben már 3–0-ra vezetett. A folytatásban az FTC szabadrúgásból szépített, a második félidőben azonban a 64. és a 65. percben ismét két gólt szerzett a Puskás Akadémia.

A felcsútiak így 5–1-re győztek, az amerikai támadó, Jordyn Madison Young két gólt is szerzett. A tabellán azonban a 35 pontos FTC három ponttal még így is megelőzi a Puskás Akadémiát.

NŐI NB I

16. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–FTC-Telekom 5–0

Később

13.00: Kész-St. Mihály Szeged–PMFC

13.00: DVTK–Astra HFC

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