A női labdarúgó NB I szombati rangdóján az előző idény ezüstérmese, a Puskás Akadémia 5–1-ra nyert a bajnoki címvédő Ferencváros ellen.
A hazai pályán játszó Puskás Akadémia remekül kezdet a Fradi elleni szombati meccset a női NB I-ben, ugyanis a 12. percben már 3–0-ra vezetett. A folytatásban az FTC szabadrúgásból szépített, a második félidőben azonban a 64. és a 65. percben ismét két gólt szerzett a Puskás Akadémia.
A felcsútiak így 5–1-re győztek, az amerikai támadó, Jordyn Madison Young két gólt is szerzett. A tabellán azonban a 35 pontos FTC három ponttal még így is megelőzi a Puskás Akadémiát.
NŐI NB I
16. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–FTC-Telekom 5–0
Később
13.00: Kész-St. Mihály Szeged–PMFC
13.00: DVTK–Astra HFC
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