LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

NAGYKANIZSA–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–2 (1–2) – ÉLŐ

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 500 néző. Vezeti: Gaál Ákos (Ring Kevin, Király Zsolt)

NAGYKANIZSA: Gaál – Márta, Szanyi, Horváth M., Madaki – Stefan, Kapornai – Szabó M., Borsos, Zsolnai – Helesh.

Vezetőedző: Csertői Aurél

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Varjas, Keresztes, Vajda – Zaczán, Vörös, Csatári, Rab – Kovács P., Hajdú R. (Vincze D., a szünetben)

Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerző: Stefan (40.), illetve Vörös (13.), Kovács P. (38.)





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a legutóbbi öt bajnokijából négyet elbukó újonc Nagykanizsa az előző körben a Diósgyőr elleni borsodi rangadón alulmaradó Mezőkövesd ellen.