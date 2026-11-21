NB I

14. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–0 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Felcsút, Pancho Aréna. Vezeti: Zimmermann Márió.

Puskás Akadémia: Lehoczki B. – Orján, Golla, Harutyunjan, Ormonde-Ottewill – Okeke, L. Duarte – Dárdai P., Kern, Nagy Zs. – Németh A. Vezetőedző: Babó Levente

MTK Budapest: Fadgyas – Varju (Hinora, 34.), Beriasvili, Armalas, Kovács P. – Kata, Zubor, Szuhodovszki – Jurek, Nyers, Komáromi Gy. Vezetőedző: Szabics Imre

Gólszerző: Dárdai P. (21.)

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ÉRDEKESSÉGEK

♦ Huszonhat NB I-es összecsapás után a házigazda felcsútiak állnak jobban, az örökmérleg ugyanis 11 Puskás Akadémia-siker, 6 döntetlen, 9 MTK-győzelem. Az első, 2013. novemberi és a 2022. májusi meccsük közti 14 találkozón át nem ikszeltek, 2025 áprilisától viszont egymás után 4 döntetlent játszottak. Augusztusban az Új Hidegkuti-stadionban úgy szakadt meg a sorozat, hogy a PAFC a csereként beállt Lamin Colley 98. perces góljával nyert 3–2-re.

♦ A Puskás Akadémia az MTK elleni legutóbbi 11 bajnoki találkozójából 6-ot megnyert, 5-ször pedig ikszelt. Nincs még egy csapat a jelenlegi NB I-es mezőnyben, amellyel szemben ilyen hosszú veretlenségi szériában lenne a felcsúti gárda. A 2023. októberi budapesti 5–0-t és a 2024. februári hazai 6–1-et pedig ott találjuk a Fejér megyeiek élvonalbeli rekordgyőzelmei között.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett azonban az MTK az eredményesebb, hiszen a kék-fehérek felcsútiak elleni idegenbeli mérlege 5 győzelem, 4 iksz és 4 vereség. Az előző 3 találkozójuk döntetlen lett a Pancho Arénában, májusban úgy végeztek 2–2-re, hogy a hazaiak Lukács Dániel büntetőjével a 95. percben egyenlítettek. A kék-fehérek bajnokin legutóbb 2022 februárjában, Márton Gáborral a kispadon, idegenben tudták megverni a PAFC-ot (1–2).

♦ A felcsúti együttes 2 egymást követő vereség után legutóbb Kisvárdán visszatért a győzelem útjára (1–0), és egyben a tabella élére. A mezőnyből egyedüliként még nem ikszelt ebben a bajnokságban.

♦ Az MTK legutóbb az átmenetileg megbízott szakvezető, Kanta József irányításával kétgólos hátrányból egyenlített Kispesten (2–2), és már 3 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 2 vereség). A héten a 45 éves Szabics Imrét nevezték ki a csapat vezetőedzőjének, aki legutóbb a belga Genk asszisztensedzője volt. Korábban már dolgozott az NB I-ben, 2021 áprilisától 2022 februárjáig 27 mérkőzésen át irányította a Fehérvárt, a mérlege 13 győzelem, 6 döntetlen és 8 vereség, és 1.67-es pontátlag volt. A piros-kékekkel a bajnokságban bronzérmet nyert és bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, ám ott hosszabbítás után 1–0-ra alulmaradt az Újpesttel szemben.

♦ A Puskás Akadémia a 24 pontjának csupán az egynegyedét, 6-ot gyűjtött be odahaza. Ezzel utolsó előtti a hazai tabellán, a mérlege 2 győzelem, 4 vereség.

♦ Az MTK még nyeretlen idegenben, a 3 veresége mellett elért 3 döntetlenjével csupán a ZTE-t előzi meg a vendégtáblázaton.