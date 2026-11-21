Szergej Siskarjov (Fotó: Getty Images)

Szergej Siskarjov útitervéről újságíróknak nyilatkozott bejelentve, hogy pénteken találkozik Haszan Musztafával, az IHF első emberével, akinél ki akarja járni, hogy az orosz női együttes meghívást kapjon a jövő évi vb-re. Az ukrajnai háború kitörését követően az orosz kézilabda-válogatottakat és klubcsapatokat 2022-ben határozatlan időre kitiltották a nemzetközi tornákról.

Az IHF vezető testülete idén márciusban döntött úgy, hogy visszaengedi eseményeire az orosz utánpótláskorú csapatokat, majd júliusban határozott a felnőtt együtteseket sújtó korlátozások feloldásáról, egyúttal engedélyezve az összes orosz csapatnak a nemzeti szimbólumok – himnusz és zászló - újbóli használatát. „A fő cél a kijutás az olimpiára. Jövő pénteken találkozom az IHF elnökével. Tárgyalni fogunk arról, hogy női válogatottunk szabadkártyát kapjon a 2027-es világbajnokságra, így ott kiharcolhassuk a részvételi jogot a 2028-as ötkarikás játékokra” – mondta Siskarjov.

A jövő évi női világbajnokságot Magyarország rendezi november 30. és december 19. között. Ide az orosz csapat nem jutott ki, mivel nem játszott a selejtezőkön.