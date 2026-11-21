

Kényelmesen autózva 25-30 perc alatt megtehető az út Fehérvárra, így aztán az ebédet még együtt költheti el a csapat Csákváron. Egyébként a villanyfényes összecsapás különös jelentőségű, elsősorban a közelmúltban (újra) kinevezett csákvári edző, Visinka Ede számára, hiszen öt év után tér vissza az együttes kispadjára, s a Videoton elleni meccsen bizonyíthatja, a csapat megmenekülhet a kieséstől. A szerb-magyar állampolgárságú edző korábban két éven át dolgozott Csákváron, előbb (szintén) megmentette a csapatot a kieséstől, majd a Covid-járvány miatt félbeszakadt bajnokságot a negyedik helyen zárta együttesével. Most is csodatételt várnak a hét ponttal utolsó csapat edzőjétől. Ami még érdekessé teheti a szombat esti bajnokit, hogy a Videoton jelenlegi keretében három korábban Csákváron futballozó labdarúgó, Murka Benedek, Spandler Csaba, illetve a kisváros klubjában gólirályi címig jutó Nagy Zoárd játszik.



„Jól reagált a keret az érkezésemre – mondta Visinka Ede. – Jó benyomásaim vannak az elvégzett munkáról, sokat számított, hogy a válogatott szünetnek a Karcag elleni fontos győzelemmel futott neki a társaság, s ez értelemszerűen a hangulaton is érződött. Természetesen tisztában vagyunk a Videoton múltjával, a realitással, de ez most másodlagos, nekünk Székesfehérváron is úgy kell pályára lépnünk, hogy meglepetést szerzünk. Nem a történelem játszik, hanem tizenegy játékos tizenegy ellen futballozik, ott kell mindent megtennünk a győzelem érdekében. Igyekeztünk felkészülni a Videotonból, bizakodva utazunk Fehérvárra.”



Bekő Balázs, a Vidi mestere is túl van a bemutatkozáson. A Pető Tamást váltó 51 éves szakember október végén Tiszakécskén győzelemmel debütált, s bár sokan hitték, hogy vezetésével megindul a nagy múltú klub fölfelé a tabellán, legutóbb hazai pályán hatalmas pofont kaptak a fehérváriak a BVSC-Zuglótól, a vendégek 3–0-ra győztek a Sóstói Stadionban. A szakvezetőnek tehát két meccsből egy győzelem és egy vereség a mérlege, s mindenki azon dolgozik, hogy javuljanak az eredmények, így az izomsérülés után visszatérő Murka Benedek is.



„Sajnos hullámzó a csapat teljesítménye – olvasható a klub honlapján a 29 éves labdarúgó véleménye. – Jókor jött a bajnoki szünet, így megbeszélhettük a BVSC ellen elkövetett hibákat, sikerült úgy felkészülni, hogy a következő két fordulóban örömet szerezhetünk szurkolóinknak, valamint kicsit feljebb kapaszkodhatunk a tabellán. Szép időszakot töltöttem Csákváron, ennek ellenére nincs bennem különös érzés, mert volt csapatom ellen futballozom szombaton. Úgy készülök, készülünk, mint bármelyik rivális ellen, és nem lehet más célunk, mint a győzelem.”

Székesfehérvár önkormányzata módosította ez egyelőre a város tulajdonában lévő klubot működtető sportszervezet értékesítésére kiírt pályázati felhívást, amelyet így december 4.-én 16 óráig nyújthatnak be pályázni kívánók, és még él a remény, hogy hosszabb távon új tulajodnosa lehet a legendás Videotonnak. A VIDI MÉG VÁRHJA A MEGMENTŐT

NB II

14. FORDULÓ

November 21., szombat

13.00: BVSC-Zugló–Gyirmót FC Győr

13.00: FC Nagykanizsa–Mezőkövesd Zsóry FC

15.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny

15.00: FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika SC

17.00: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár

November 22., vasárnap

13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE

17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

November 23., hétfő

19.30: Diósgyőri VTK–Karcagi SC (Tv: M4 Sport)