Combizomszakadás miatt megműtik Sallai Rolandot – NS-infó

A Nemzeti Sport értesülése szerint combizomszakadás áll a hátterében annak, hogy Sallai Roland nem került be a magyar labdarúgó-válogatott legfrissebb keretébe – a Galatasaray játékosát ennek következtében megműtik, nagyjából egy hónap kihagyás vár rá.

A Magyar Labdarúgó-szövetség hétfőn délelőtt számolt be arról, hogy Sallai Roland sérülés miatt mégsem csatlakozik a magyar válogatott keretéhez a soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt.