Nemzeti Sportrádió

Combizomszakadás miatt megműtik Sallai Rolandot – NS-infó

2026.09.21. 16:05
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Sallai Roland műtétre szorul (Fotó: Czinege Melinda)
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sérülés NS-infó magyar labdarúgó-válogatott Sallai Roland
A Nemzeti Sport értesülése szerint combizomszakadás áll a hátterében annak, hogy Sallai Roland nem került be a magyar labdarúgó-válogatott legfrissebb keretébe – a Galatasaray játékosát ennek következtében megműtik, nagyjából egy hónap kihagyás vár rá.

A Magyar Labdarúgó-szövetség hétfőn délelőtt számolt be arról, hogy Sallai Roland sérülés miatt mégsem csatlakozik a magyar válogatott keretéhez a soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt.

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Csongvai Áron Sallai Roland és Varga Barnabás hiányzása kapcsán is elmondta a véleményét.

Információnk szerint a Galatasaray 29 éves játékosa combizomszakadást szenvedett, hétfőn vagy kedden megműtik őt. Sallai teljes felépülése körülbelül egy hónapot vehet igénybe.

Nemzeti csapatunk első ellenfele Ukrajna lesz pénteken a Puskás Arénában.

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC) 

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI
Magyarország–Szlovénia 1–0
G: Schön (79.)
Magyarország–Görögország 0–0
Magyarország–Finnország 2–1 
G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.) 
Magyarország–Kazahsztán 3–1
G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

NEMZETEK LIGÁJA
Szeptember 25.
20.45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28.
20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2.
20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5.
20.45: Ukrajna–Magyarország 
November 14.
18.00: Grúzia–Magyarország
November 17.
20.45: Magyarország–Észak-Írország

 

sérülés NS-infó magyar labdarúgó-válogatott Sallai Roland
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