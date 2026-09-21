Két tinédzser is nagyszerű időt úszott az Ázsia-játékokon

A swimswam szakportál beszámolója szerint a mindössze tizenhárom éves Jü Ce-ti egyéni legjobbjából (2:05.71) több mint fél másodpercet lefaragva 2:05.08 perces eredménnyel nyert, amivel feljött a 200 méteres pillangóúszás örökrangsorának 14. helyére. A kínai úszó ezzel az idővel negyedik lett volna a 2024-es párizsi olimpián.

Mellette egy japán tinédzser is szenzációt keltett, a 17 éves Kodzsima Jumeki 1:55.36 perces junior világcsúccsal a második helyet szerezte meg a férfiak 200 méteres vegyesúszásában, mindössze hat századdal maradt le a 400-on Párizsban olimpiai ezüstérmes Macusita Tomojukitól.

Kodzsima az orosz Mihail Scserbakov korosztályos csúcsát (1:56.16 p) adta át a múltnak. Utóbbi ezzel az idővel volt harmadik a magyar rekorddal (1:54.24 p) győztes Kós Hubert és a spanyol Hugo González De Oliveira mögött a nyári Európa-bajnokságon, ugyancsak a francia fővárosban.