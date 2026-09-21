Marco Rossi: Az embereket lelkesíti a magyar válogatott

A majdnem húszperces beszélgetés elején Marco Rossi úgy fogalmazott: az, hogy a válogatott az ismert körülmények között lemaradt a világbajnoki-pótselejtezőkről, megtorpanást okozott: „... de az élet megy tovább, muszáj a jövőre tekinteni. Nem érdemes a múlton rágódni, semmi értelme. (...) Vannak, akik még mindig azon gondolkodnak, hogy negyven éve nem tudunk kijutni a világbajnokságra. Úgy hiszem, ez egy valós, reális probléma, és úgy hiszem, ez volt az oka, hogy a végén kaptunk egy gólt. Mert a srácok, akik a keretet alkotják, érzelmileg is magyarok.”

Azzal folytatta, hogy a futballban egy dolognak, mégpedig a félelemnek biztosan nincs helye: „Ha elkezdesz félni az ellenféltől vagy attól, hogy kaphatsz egy gólt, az a vég kezdete. Mindent lehet, csak félni nem” – mondta, hozzátéve, hogy ezen kell a jövőben változtatniuk.

Elfogadtam volna készségesen, ha a szövetség úgy dönt, hogy felment a tisztségemből. A szövetség azonban egyhangúlag úgy döntött, hogy megtart a posztomon

– beszélt a szerződéshosszabbításáról.

Rossi elmondta, hogy a szurkolók kritikáját is elfogadja, ugyanakkor azoknak a kollégáknak a véleményét már kevésbé „akik küszködnek, erőlködnek, amikor lehetőségük adódik, hogy felmutassanak valamit.”

Szóba került a az írek elleni drámai módon elveszített mérkőzés is, amikor Rossi kettőt is cserélt a hosszabbításban, és ez sokak szerint hibás döntés volt abban a helyzetben: „Tíz nappal később Guardiola és Arteta ugyanilyen cseréket hajtott végre a Premier League-ben (...) Kettőjük közül Guardiolának szerencséje volt, Arteta viszont azt a mérkőzést elveszítette. De elfogadom az ilyenfajta érdemi kritikát, viszont nehezen fogadom a másfajta kritikát. Az olyan kritikát, ami a futballtól független és a körülményekre vonatkozik. ”

Azért kritizálnak, mert nem beszélek magyarul, ami egyébként igaz, de az is igaz, hogy meg tudom értetni magam három nyelven és ezzel a három nyelvvel beutazhatom a világot. Nem tudnak eladni, míg aki csak magyarul beszél, az ezt nem mondhatja el magáról.

Arra a kérdésre, hogy mi kell a válogatott meghívó kiérdemlésére, Rossi azt mondta: „Technikailag és taktikailag is fejlett játékosnak kell lenned, ami azt jelenti, hogy például taktikai szempontból bizonyos mechanizmusok automatikusan működnek nálad.”

Kiemelte annak a jelentőségét, hogy a válogatottnál nincs annyi idő, mint egy klubcsapatnál, ami szerinte az egyik legnagyobb nehézséget jelenti a kapitányi munkában: „A klubcsapatnál fejlesztheted a játékosokat lépésről lépésre az edzéseid során, a válogatott játékosoknak már készen állniuk, képesnek kell lenniük, hogy azonnal megértsék, amit kérünk tőlük.”

A mostani nehézségekről is beszélt: „Egészen pontosan ilyen most a középső hátvéd poszt és nem könnyű jobbhátvédet találni. És akkor még nem is beszéltem egy hagyományosnak mondható hiányposztról; alternatívát kellene találni Varga Barni mellé, vagyis oda, ahol korábban Szalai Ádám játszott.”

Mint mondta, vannak ígéretes játékosok a magyar futballban, de jelenleg még nem mindenki kaphat közülük meghívót, mivel fejlődniük, erősödniük kell. Szavai szerint azonban szilárd alapot jelent, hogy 15-18 játékosra stabilan számíthat.

Rossi úgy látja, hogy technikai és taktikai szempontból is sokat fejlődött a válogatott:

Ma a magyar válogatott egy olyan csapat, amely megpróbálja a saját játékát játszani, diktálni a meccset.

„Ezekben az években fejlődött a magyar válogatott, sőt, úgy hiszem, hogy sokat fejlődött. Gyakorlatilag minden játékrendszert alkalmaztunk. Úgy gondolom, hogy a mi adottságainkhoz a 4-2-3-1 vagy a 4-3-3 alkalmasabb, de nem is annyira a játékrendszer a lényeg, hanem inkább a hozzáállás, amelyet a csapat tanúsít a pályán. Olyan játékosok kellenek, akik többé-kevésbé ugyanolyan minőséget képviselnek” – fejtette ki.

A csapatkapitány Szoboszlai Dominikot a válogatott legjobb játékosának nevezte, aki nagyobb szabadságot kapott a pályán, így már lehetősége van arra is, hogy maga irányítsa a játékot. Majd elmondta, hogy a háromvédős rendszer nála mindig is azt a célt szolgálta, hogy a csapat ne csak védekező, hanem kezdeményező is legyen: „Mindig arra törekedtem, hogy a jobb és a bal oldali középhátvéd két mozgékony, robbanékony játékos legyen, akik jól lépnek ki a védelmi vonalból, ami nem kifejezetten jellemző a középhátvédekre.”

A Nemzetek Ligája-csoportról beszélt az interjú végéhez közeledve: „Ez a csoport egyáltalán nem könnyű. Az első meccset itthon, Ukrajnával játsszuk, aztán a második meccs az északírek ellen idegenben még nehezebb lesz. Utána játszunk Grúzia ellen, szóval a csoportunk nem könnyű, de mi jól akarunk teljesíteni, minden egyes alkalommal győzni szeretnénk.”

Célunk, hogy a legtöbbet hozzuk ki magunkból, vagyis a csoportelsőségre fogunk törekedni.

A beszélgetés végén még szót ejtett a csoportellenfelek erősségeiről, külön az ukrán játékosok nehézségeiről, akiket nagyra becsül az elért eredményeik miatt. Mondandója végén úgy fogalmazott, „ránézésre tényleg úgy tűnik, különösen amikor itthon játszunk, hogy az embereket lelkesíti a magyar válogatott.”

A teljes interjút itt tekintheti meg:

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas), Szalai József (Paksi FC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI

Magyarország–Szlovénia 1–0

G: Schön (79.)

Magyarország–Görögország 0–0

Magyarország–Finnország 2–1

G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

Magyarország–Kazahsztán 3–1

G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)



NEMZETEK LIGÁJA

Szeptember 25.

20.45: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28.

20.45: Észak-Írország–Magyarország

Október 2.

20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5.

20.45: Ukrajna–Magyarország

November 14.

18.00: Grúzia–Magyarország

November 17.

20.45: Magyarország–Észak-Írország