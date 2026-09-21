Változott Zinédine Zidane kerete: egy párizsi ki, egy párizsi be

A 24 éves Maghnes Akliouche – aki nyáron szerződött a Monacóból a PSG-be – eddig tízszer lépett pályára a francia válogatottban, ott volt a nyári világbajnokságon is.

A Nemzetek Ligájában a francia válogatott az A-ligában szerepel, az első meccset Törökország ellen vívja szeptember 25-én, 28-án szintén idegenben Belgium lesz az ellenfél, majd következik az olaszok (október 2.) és a belgák (október 5.) elleni hazai mérkőzés.