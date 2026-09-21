Nemzeti Sportrádió

Változott Zinédine Zidane kerete: egy párizsi ki, egy párizsi be

K. Zs.K. Zs.
2026.09.21. 14:57
Maghnes Akliouche (Fotó: Getty Images)
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Warren Zaire-Emery Franciaország Maghnes Akliouche
Warren Zaïre-Emery combizomsérülés miatt hétfőn kikerült a francia labdarúgó-válogatott keretéből; a PSG játékosának helyére klubtársát, Maghnes Akliouche-t hívta meg Zinédine Zidane szövetségi kapitány.

A 24 éves Maghnes Akliouche – aki nyáron szerződött a Monacóból a PSG-be – eddig tízszer lépett pályára a francia válogatottban, ott volt a nyári világbajnokságon is.

A Nemzetek Ligájában a francia válogatott az A-ligában szerepel, az első meccset Törökország ellen vívja szeptember 25-én, 28-án szintén idegenben Belgium lesz az ellenfél, majd következik az olaszok (október 2.) és a belgák (október 5.) elleni hazai mérkőzés.

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Ez az 54 éves legenda első csapata, amióta átvette a szövetségi kapitányi posztot Didier Dechamps-tól.

 

 

Warren Zaire-Emery Franciaország Maghnes Akliouche
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