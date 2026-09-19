Vasárnapi sportműsor: a válogatott szünet előtt pályán az ETO, az Újpest és a Fradi

SZEPTEMBER 20., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

8. FORDULÓ

16.00: Szentlőrinc SE–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

16.00: Karcagi SE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

NB III

8. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: 1908 SZAC Budapest–Bicskei TC

16.00: Sárisápi BSE–Balatonalmádi SE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Kispest-Honvéd FC II–Újpest FC II

11.00: Vasas FC II–Csepel SC

16.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK

16.00: Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

15.00: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Leeds United–Crystal Palace

15.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Match4)

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

15.00: Auxerre–Brest

17.15: Nice–Lille

20.45: Olympique Marseille–PSG

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

15.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig (Tv: Arena4)

17.30: Schalke–Elversberg

19.30: Paderborn–Hoffenheim

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

12.30: Fiorentina–Napoli

15.00: Frosinone–Como

15.00: Parma–Genoa

18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

SKÓT CHAMPIONSHIP

7. FORDULÓ

13.00: Celtic–Rangers (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

14.00: Getafe–Málaga (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Deportivo–Real Betis

18.30: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

NŐI NB I

9. FORDULÓ

16.00: Astra Hungary–Kispest-Honvéd

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers

19.00: Baltimore Ravens–New Orleans Saints

19.00: Chicago Bears–Minnesota Vikings

19.00: Houston Texans–Cincinnati Bengals

19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

19.00: New York Jets–Green Bay Packers

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Cleveland Browns

19.00: Tennessee Titans–Philadelphia Eagles

22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars

22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders

22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks

22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)

22.25: San Francisco 49ers–Miami Dolphins

Hétfő, 2.20: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

UTCAIFUTÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, KOPPENHÁGA

9.00: félmaratoni (Tv: M4 Sport)

TEREPFUTÁS

6.00: Golden Trail World Series, Mjoko (Tv: Eurosport1)

AUTÓSPORT

1.30: NASCAR Cup Series, rájátszás, 3 futam, Bristol (Tv: Match4)

DARTS

PDC WORLD SERIES OF DARTS FINALS, AMSZTERDAM

13.00: negyeddöntő (Tv: Sport2)

19.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport2)

DUATLON

12.10: rövid távú országos bajnokság, Ajka

GOLF

PGA TOUR, ŐSZI „OSZTÁLYOZÓ” SOROZAT

19.00: Biltmore Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

14.00: Újpesti TE–SC Csíkszereda (Tv: M4 Sport+)

17.30: FEHA19–Gyergyói HK

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Dunaújvárosi Acélbikák

KERÉKPÁR

Országúti világbajnokság, Montréal, időfutam, 39.2 km

15.00: nők (Tv: Eurosport1, 16.20-tól M4 Sport+ is)

18.45: férfiak (Peák Barnabás, Pelikán János) (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

Hegyikerékpár-világkupaverseny, Soldier Hollow

21.30: női olimpiai krossz (Tv: Eurosport1)

23.15: férfi olimpiai krossz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Buducsnoszt (északmacedón)–Brest (francia)

B-CSOPORT

14.00: Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC, Hamar (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

14.00: NHF (dán)–Blomberg-Lippe (német)

16.00: Bistrita (román)–Odense (dán) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: Eger Eszterházy SzSE–Bepelog Dabas

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Balatonfüredi KSE

NŐI NB I

18.00: Váci NKSE–DVSC Skyline (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

22.00: Indiana Fever–Washington Mystics (Tv: Sport1)

LOVASSPORT

15.30: League of Nations, díjugratás, Saint-Tropez (Tv: Eurosport2)

MOTORSPORT

MOTOGP

OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG

8.45: Harley-Davidson Bagger vk, futam (Tv: Arena4)

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

ENDURANCE-VB

6.30 és 9.30: Bol d’Or 24 órás, Paul Ricard, Franciaország (Tv: Eurosport2)

MOTOKROSSZ-VB-ÁLLOMÁS, AUSZTRÁLIA

5.30: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)

7.30: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)

8.30: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)

ÖKÖLVÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

12.30 és 17.00: selejtezők

Benne 17 órakor: női +80 kg, negyeddöntő, Szira Zsófia–Ani Muragyjan (örmény), 18.00 körül férfi 50 kg, nyolcaddöntő, Szaka István–Catalin Turcu (moldovai)

RÖPLABDA

Férfi Európa-bajnokság, Szófia, Torino

Nyolcaddöntő

15.00: Ukrajna–Románia

16.00: Finnország–Görögország

18.00: Franciaország–Portugália

21.05: Olaszország–Dánia

SAKK

12.00: sakkolimpia, Szamarkand, 5. forduló

Nyílt torna: Magyarország–Üzbegisztán

Női torna: Magyarország–Brazília

SPORTMÁSZÁS

17.15: World Series, férfiak és nők, gyorsváltó, döntő, Csungking (Tv: Eurosport2)

SZUMÓ

10.00: U15-ös és U18-as Európa-bajnokság, Veszprém

TORNA

Challenge-világkupaverseny, Szombathely

15.00: szerenkénti döntők

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ

C-CSOPORT, SPLIT

12.00: Jadran Split (horvát)–EPS-Honvéd

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Erdei Márk, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában

7.00: Idén 50 éves a női kézilabda első olimpiai érme

7.40: Körmenden a kosárlabda mindenkié – Galambos Zsoltot hívjuk

8.00: Kézilabdakörkép: a hét legfontosabb pillanatai

8.40: Nemzetközi sztármezőny a szombathelyi torna challenge-világkupán – Altorjai Sándorral beszélgetünk

9.00: Nem csak a pályán zajlik a verseny – a sajtóközpontok világa Kolozsi Ildikóval

10.00: Best of

12.00: Sporthely

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Olasz Gergő

14.45: Közvetítés az MTK Budapest–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Wukovics László

17.00: Közvetítés az Újpest–Zalaegerszeg NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, szakértő: Wukovics László

19.00: Szabó Bence jelentkezik a Soroksár–Tiszakécske NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről

19.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Wukovics László

21.30: Válogatott szünet következik, reflektorfényben a magyar nemzeti tizenegy

22.15: Sportvilág