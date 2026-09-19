Vasárnapi sportműsor: a válogatott szünet előtt pályán az ETO, az Újpest és a Fradi
SZEPTEMBER 20., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
8. FORDULÓ
14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
8. FORDULÓ
16.00: Szentlőrinc SE–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
16.00: Karcagi SE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
NB III
8. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: 1908 SZAC Budapest–Bicskei TC
16.00: Sárisápi BSE–Balatonalmádi SE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Kispest-Honvéd FC II–Újpest FC II
11.00: Vasas FC II–Csepel SC
16.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK
16.00: Meton-FC Dabas SE–III. kerületi TVE
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
15.00: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Leeds United–Crystal Palace
15.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Match4)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
15.00: Auxerre–Brest
17.15: Nice–Lille
20.45: Olympique Marseille–PSG
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig (Tv: Arena4)
17.30: Schalke–Elversberg
19.30: Paderborn–Hoffenheim
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
12.30: Fiorentina–Napoli
15.00: Frosinone–Como
15.00: Parma–Genoa
18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)
SKÓT CHAMPIONSHIP
7. FORDULÓ
13.00: Celtic–Rangers (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
14.00: Getafe–Málaga (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Deportivo–Real Betis
18.30: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
NŐI NB I
9. FORDULÓ
16.00: Astra Hungary–Kispest-Honvéd
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers
19.00: Baltimore Ravens–New Orleans Saints
19.00: Chicago Bears–Minnesota Vikings
19.00: Houston Texans–Cincinnati Bengals
19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
19.00: New York Jets–Green Bay Packers
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Cleveland Browns
19.00: Tennessee Titans–Philadelphia Eagles
22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars
22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders
22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks
22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)
22.25: San Francisco 49ers–Miami Dolphins
Hétfő, 2.20: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
UTCAIFUTÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, KOPPENHÁGA
9.00: félmaratoni (Tv: M4 Sport)
TEREPFUTÁS
6.00: Golden Trail World Series, Mjoko (Tv: Eurosport1)
AUTÓSPORT
1.30: NASCAR Cup Series, rájátszás, 3 futam, Bristol (Tv: Match4)
DARTS
PDC WORLD SERIES OF DARTS FINALS, AMSZTERDAM
13.00: negyeddöntő (Tv: Sport2)
19.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport2)
DUATLON
12.10: rövid távú országos bajnokság, Ajka
GOLF
PGA TOUR, ŐSZI „OSZTÁLYOZÓ” SOROZAT
19.00: Biltmore Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
14.00: Újpesti TE–SC Csíkszereda (Tv: M4 Sport+)
17.30: FEHA19–Gyergyói HK
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Dunaújvárosi Acélbikák
KERÉKPÁR
Országúti világbajnokság, Montréal, időfutam, 39.2 km
15.00: nők (Tv: Eurosport1, 16.20-tól M4 Sport+ is)
18.45: férfiak (Peák Barnabás, Pelikán János) (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
Hegyikerékpár-világkupaverseny, Soldier Hollow
21.30: női olimpiai krossz (Tv: Eurosport1)
23.15: férfi olimpiai krossz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Buducsnoszt (északmacedón)–Brest (francia)
B-CSOPORT
14.00: Storhamar HE (norvég)–Győri Audi ETO KC, Hamar (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
14.00: NHF (dán)–Blomberg-Lippe (német)
16.00: Bistrita (román)–Odense (dán) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.00: Eger Eszterházy SzSE–Bepelog Dabas
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Balatonfüredi KSE
NŐI NB I
18.00: Váci NKSE–DVSC Skyline (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
22.00: Indiana Fever–Washington Mystics (Tv: Sport1)
LOVASSPORT
15.30: League of Nations, díjugratás, Saint-Tropez (Tv: Eurosport2)
MOTORSPORT
MOTOGP
OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG
8.45: Harley-Davidson Bagger vk, futam (Tv: Arena4)
11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)
ENDURANCE-VB
6.30 és 9.30: Bol d’Or 24 órás, Paul Ricard, Franciaország (Tv: Eurosport2)
MOTOKROSSZ-VB-ÁLLOMÁS, AUSZTRÁLIA
5.30: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)
7.30: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)
8.30: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)
ÖKÖLVÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
12.30 és 17.00: selejtezők
Benne 17 órakor: női +80 kg, negyeddöntő, Szira Zsófia–Ani Muragyjan (örmény), 18.00 körül férfi 50 kg, nyolcaddöntő, Szaka István–Catalin Turcu (moldovai)
RÖPLABDA
Férfi Európa-bajnokság, Szófia, Torino
Nyolcaddöntő
15.00: Ukrajna–Románia
16.00: Finnország–Görögország
18.00: Franciaország–Portugália
21.05: Olaszország–Dánia
SAKK
12.00: sakkolimpia, Szamarkand, 5. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Üzbegisztán
Női torna: Magyarország–Brazília
SPORTMÁSZÁS
17.15: World Series, férfiak és nők, gyorsváltó, döntő, Csungking (Tv: Eurosport2)
SZUMÓ
10.00: U15-ös és U18-as Európa-bajnokság, Veszprém
TORNA
Challenge-világkupaverseny, Szombathely
15.00: szerenkénti döntők
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA-SELEJTEZŐ
C-CSOPORT, SPLIT
12.00: Jadran Split (horvát)–EPS-Honvéd
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Erdei Márk, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában
7.00: Idén 50 éves a női kézilabda első olimpiai érme
7.40: Körmenden a kosárlabda mindenkié – Galambos Zsoltot hívjuk
8.00: Kézilabdakörkép: a hét legfontosabb pillanatai
8.40: Nemzetközi sztármezőny a szombathelyi torna challenge-világkupán – Altorjai Sándorral beszélgetünk
9.00: Nem csak a pályán zajlik a verseny – a sajtóközpontok világa Kolozsi Ildikóval
10.00: Best of
12.00: Sporthely
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Olasz Gergő
14.45: Közvetítés az MTK Budapest–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Wukovics László
17.00: Közvetítés az Újpest–Zalaegerszeg NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, szakértő: Wukovics László
19.00: Szabó Bence jelentkezik a Soroksár–Tiszakécske NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről
19.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Wukovics László
21.30: Válogatott szünet következik, reflektorfényben a magyar nemzeti tizenegy
22.15: Sportvilág