Nemzetek Ligája: kikerült az ukrán keretből az Utrecht gólerős centere

Nem lesz ott a mieink elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken az ukrán labdarúgó-válogatottban Artem Sztepanov. A 19 éves újonc center az ukrán szövetség honlapjának közlése nyomán klubcsapata, az Utrecht hétvégi bajnoki mérkőzésén szenvedett sérülést. Sztepanov a holland bajnokság most zajló idényében hatszor lépett pályára, sérülése előtti öt találkozóján egyaránt eredményes volt.

Vladiszlav Veleteny személyében közben már a harmadik játékos került a keretbe a tartaléklistáról, a Polisszja Zsitomir 23 éves középpályása egyszeres válogatott.

A második vonalnak megfelelő B-liga 2. csoportjában az ukránok – akik egyébként hazánkban, Felcsúton készülnek NL-meccseikre – pénteken a Puskás Arénában kezdik meg szereplésüket, október 5-én pedig a szlovákiai Nagyszombatban házigazdaként fogadják a magyarokat. A két meccs között előbb Tbiliszibe látogatnak a grúz csapathoz, illetve ugyancsak Nagyszombatban látják vendégül az északíreket.

AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok

Anatolij Trubin (Benfica – Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Georgij Jermakov (Harkiv)

Védők

Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain – Franciaország), Mikola Matvijenko, Valeri Bondar (mindkettő Shahtar Doneck), Eduard Sarapij, Bohdan Mihajlicsenko (mindkettő Polisszja Zsitomir), Vitalij Mikolenko (Everton – Anglia), Tarasz Mihalko (Dinamo Kijev), Illja Hrupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi)

Középpályások

Oleh Ocseretnyik, Jegor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Bracsko, Mihajlo Saparenko, Andrij Jarmolenko, Olekszandr Pihalonik (mindannyian Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Ivan Vafolomjev (Lincoln – Anglia), Georgij Szudakov (Benfica – Portugália), Makszim Hljan (Górnik Zabrze – Lengyelország), Olekszandr Zubkov (AEK Athén – Görögország), Viktor Cihankov (Ajax – Hollandia).

Támadók

Danilo Szikan (Anderlecht – Belgium), Vladiszlav Veleteny (Polisszja Zsitomir), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladszlav Vanat (Girona – Spanyolország), Roman Jaremcsuk (Olympiakosz – Görögország), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)

Szövetségi kapitány: Andrea Maldera (olasz)