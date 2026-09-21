Doktorics Áron elmondta, milyen tulajdonságokra volt szüksége ahhoz, hogy válogatott kerettag legyen

„A keret nagy része magasabban jegyzett csapatokban és bajnokságokban játszik, mint én. Rendhagyó, hogy most négy mérkőzésünk lesz egymás után. Bízom benne, hogy kapok játéklehetőséget, de ha ez nem jön össze, akkor sem leszek csalódott.”

A nyáron a svéd élvonalbeli AIK-tól a francia másodosztályú Saint-Étienne-hez szerződő Csongvai Áron remek idénykezdeten van túl.

Csongvai Áron szerencsésnek tartja magát (Fotó: Árvai Károly)

„Nagyon szerencsés vagyok. Jól fogadtak a klubnál és sok segítséget kaptam. Sokat kellett dolgoznom azért, hogy jól induljon a szezon és igyekszem a csapatomnál szerzett formámat, lendületemet áthozni a válogatotthoz. A legfontosabb, hogy sikeresek legyünk és én is segíteni tudjam a válogatottat.”

A hiányzó Sallai Roland és Varga Barnabás kapcsán úgy fogalmazott: „alapemberekről van szó, nagy veszteség minden hiányzó játékos. De úgy gondolom, aki be tud kerülni a válogatott keretébe, az már bizonyított és megérdemli, hogy itt legyen.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI

Magyarország–Szlovénia 1–0

G: Schön (79.)

Magyarország–Görögország 0–0

Magyarország–Finnország 2–1

G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

Magyarország–Kazahsztán 3–1

G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)



NEMZETEK LIGÁJA

Szeptember 25.

20.45: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28.

20.45: Észak-Írország–Magyarország

Október 2.

20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5.

20.45: Ukrajna–Magyarország

November 14.

18.00: Grúzia–Magyarország

November 17.

20.45: Magyarország–Észak-Írország