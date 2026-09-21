Nemzeti Sportrádió

Doktorics Áron elmondta, milyen tulajdonságokra volt szüksége ahhoz, hogy válogatott kerettag legyen

2026.09.21. 15:45
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Doktorics Áron először készül a válogatott kerettel (Fotó: Árvai Károly)
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Doktorics Áron Csongvai Áron magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája
A magyar labdarúgó-válogatott elkezdte felkészülését első négy idei Nemzetek Ligája-mérkőzésére a telki edzőközpontban, ahol hétfő délután a kétszeres válogatott Csongvai Áron és az első alkalommal meghívott Doktorics Áron válaszolt az újságírók kérdéseire.

„Óriási érzés itt lenni!” – lelkendezett a Vasas 24 éves hátvédje, Doktorics Áron, aki először készül a válogatott kerettel. A Nemzeti Sport kérdésére, hogy mi az a három tulajdonság, amely Marco Rossi meghívójához kellett, úgy felelt: „alázat, hit és bevállalósság”.

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„Ma a magyar válogatott egy olyan csapat, amely megpróbálja a saját játékát játszani, diktálni a meccset.”

„A keret nagy része magasabban jegyzett csapatokban és bajnokságokban játszik, mint én. Rendhagyó, hogy most négy mérkőzésünk lesz egymás után. Bízom benne, hogy kapok játéklehetőséget, de ha ez nem jön össze, akkor sem leszek csalódott.”

A nyáron a svéd élvonalbeli AIK-tól a francia másodosztályú Saint-Étienne-hez szerződő Csongvai Áron remek idénykezdeten van túl.

Csongvai Áron szerencsésnek tartja magát (Fotó: Árvai Károly)

„Nagyon szerencsés vagyok. Jól fogadtak a klubnál és sok segítséget kaptam. Sokat kellett dolgoznom azért, hogy jól induljon a szezon és igyekszem a csapatomnál szerzett formámat, lendületemet áthozni a válogatotthoz. A legfontosabb, hogy sikeresek legyünk és én is segíteni tudjam a válogatottat.”

A hiányzó Sallai Roland és Varga Barnabás kapcsán úgy fogalmazott: „alapemberekről van szó, nagy veszteség minden hiányzó játékos. De úgy gondolom, aki be tud kerülni a válogatott keretébe, az már bizonyított és megérdemli, hogy itt legyen.”

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC) 

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI
Magyarország–Szlovénia 1–0
G: Schön (79.)
Magyarország–Görögország 0–0
Magyarország–Finnország 2–1 
G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.) 
Magyarország–Kazahsztán 3–1
G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

NEMZETEK LIGÁJA
Szeptember 25.
20.45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28.
20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2.
20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5.
20.45: Ukrajna–Magyarország 
November 14.
18.00: Grúzia–Magyarország
November 17.
20.45: Magyarország–Észak-Írország

Doktorics Áron Csongvai Áron magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája
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