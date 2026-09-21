Kiellel közösen rendezne olimpiát München
Kiellel közösen kíván olimpia rendezésére pályázni München, amely Berlinnel és a Ruhr-vidékkel van versenyben azért, hogy Németország képviseletében kandidáljon.
A müncheniek hétfői tájékoztatásuk szerint megállapodtak a kikötővárossal abban, hogy az az ötkarikás vitorlásversenyeknek otthont adjon abban az esetben, ha München lehetőséget kapna olimpiarendezésre. A bajor nagyváros illetékesei korábban Rostockkal szerettek volna hasonló egyezséget kötni, de végül Kiel mellett döntöttek, mely a 1972-es müncheni seregszemlén már volt a vitorlázók viadalainak helyszíne.
A bejelentés gyakorlatilag az utolsó pillanatban érkezett, ugyanis a Német Olimpiai Sportágak Szövetsége szombaton tart rendkívüli ülést, melyen döntenek arról, München, Berlin és a Ruhr-vidék közül melyik kap lehetőséget arra, hogy a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári olimpia rendezésére pályázzon.
Legfrissebb hírek
Atlétika: Nairobi és München is vb-t rendez
Atlétika
2026.09.15. 12:09
Harry Kane, azaz Mr. Futball
Német labdarúgás
2026.08.21. 08:35