Kiellel közösen rendezne olimpiát München

A müncheniek hétfői tájékoztatásuk szerint megállapodtak a kikötővárossal abban, hogy az az ötkarikás vitorlásversenyeknek otthont adjon abban az esetben, ha München lehetőséget kapna olimpiarendezésre. A bajor nagyváros illetékesei korábban Rostockkal szerettek volna hasonló egyezséget kötni, de végül Kiel mellett döntöttek, mely a 1972-es müncheni seregszemlén már volt a vitorlázók viadalainak helyszíne.

A bejelentés gyakorlatilag az utolsó pillanatban érkezett, ugyanis a Német Olimpiai Sportágak Szövetsége szombaton tart rendkívüli ülést, melyen döntenek arról, München, Berlin és a Ruhr-vidék közül melyik kap lehetőséget arra, hogy a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári olimpia rendezésére pályázzon.

