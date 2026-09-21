Nemzeti Sportrádió

Kiellel közösen rendezne olimpiát München

V. H. L.V. H. L.
2026.09.21. 14:25
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Kiel lehet München partnere az olimpiarendezésben (Fotó: Getty Images)
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München olimpiai pályázat Kiel
Kiellel közösen kíván olimpia rendezésére pályázni München, amely Berlinnel és a Ruhr-vidékkel van versenyben azért, hogy Németország képviseletében kandidáljon.

A müncheniek hétfői tájékoztatásuk szerint megállapodtak a kikötővárossal abban, hogy az az ötkarikás vitorlásversenyeknek otthont adjon abban az esetben, ha München lehetőséget kapna olimpiarendezésre. A bajor nagyváros illetékesei korábban Rostockkal szerettek volna hasonló egyezséget kötni, de végül Kiel mellett döntöttek, mely a 1972-es müncheni seregszemlén már volt a vitorlázók viadalainak helyszíne.

A bejelentés gyakorlatilag az utolsó pillanatban érkezett, ugyanis a Német Olimpiai Sportágak Szövetsége szombaton tart rendkívüli ülést, melyen döntenek arról, München, Berlin és a Ruhr-vidék közül melyik kap lehetőséget arra, hogy a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári olimpia rendezésére pályázzon.
 

 

München olimpiai pályázat Kiel
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