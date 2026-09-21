Öten dőltek ki az angol válogatott keretéből
A beszámoló szerint a Tino Livramento (Newcastle United), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford, Kobbie Mainoo (mindkettő Manchester United), Declan Rice (Arsenal) ötösfogat egyaránt sérülés miatt került ki Thomas Tuchel keretéből, a helyükre pedig James Garnert és Morgan Gibbs-White-ot hívta be Thomas Tuchel szövetségi kapitány.
AZ ANGOL LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)
Védők: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid – Spanyolország), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como – Olaszország), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország)
Középpályások: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), James Garner (Everton), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Alex Scott (AFC Bournemouth)
Támadók: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona – Spanyolország), Harry Kane (Bayern München – Németország), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)