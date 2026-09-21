La Liga: az FC Barcelona októberben nem számíthat Christensenre

Az As spanyol lap a felépülési időt négy-öt hétre teszi, ami alapján a tavaszi idényt részleges elülső keresztszalag-szakadás miatt gyakorlatilag teljesen kihagyó légiós csak novemberben térhet vissza. Így valószínű a bajnokságban három meccsről (Getafe, Betis, Real Madrid) és a Bajnokok Ligájában két találkozóról (Galatasaray, Paris Saint-Germain) hiányzik majd.

A sérült védő helyére szombaton a Sevillában 3–1-re megnyert találkozó 59. percében Gerard Martín állt be. Christensen kihagyni kényszerül a dán válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzéseit is.

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

SEVILLA–FC BARCELONA 1–3 (1–1)

Sevilla, Ramón Sánchez-Pizjuán Stadion. Vezette: Martínez Munuera

Sevilla: Vlahodímosz – I. Sánchez, Sangante (Carmona, 68.), Castrín, Suazo – Agoumé, Kocsorasvili (I. Romero, 68.) – Sierra (Guridi, 78.), Y. Fofana (A. González, 78.), Correia (Ejuke, 59.) – Ure. Vezetőedző: Luis García

Barcelona: Livakovic – E. García, Cubarsí, A. Christensen (G. Martín, 60.), Cancelo – Fermín (Olmo, 76.), Rodri, Pedri (Bernal, 86.) – Yamal, Raphinha (Adeyemi, 76.), Gordon (G. Jesus, 86.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Y. Fofana (19.), ill. Raphinha (22., 52., 69.)

