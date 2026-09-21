Változnak a nemzetközi sportesemények szervezésének szabályai

A kormany.hu oldalon megjelent beszámoló alapján a nemzetközi sportesemények költségvetési támogatásáról 500 millió forint alatt a sportpolitikáért felelős miniszter, 500 millió forint felett pedig a kormány dönt.

A jövőben a sportági szövetségek feladata lesz a nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események előkészítése, megpályáztatása, megszervezése és lebonyolítása. A kormányrendelet célja, hogy követhetőbb és ellenőrizhető legyen a közpénz útja és felhasználása, egyértelmű felelősségi viszonyokat teremtsen, ezért csökkenti a sportesemények megrendezésében és támogatásában résztvevő szereplők számát, és pontosan meghatározza az eljárást, különválasztva a két év múlva és a két éven belül sorra kerülő rendezvényeket.

„A sportesemények rendezésével eddig foglalkozó NRÜ ezentúl csak operatív és lebonyolítási feladatokat lát el, ha a sportági szövetségek vagy a miniszter felkéri erre az ügynökséget. Az NRÜ korábbi döntés-előkészítési, irányítási, beszerzési, támogatásnyújtási és jóváhagyási jogkörei nehezítették a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, ezért ezek a tevékenységei megszűnnek – olvasható a kormányrendeletben. – Az NKOH is részt vehet a sportesemények szervezésében, de ezentúl széles szakmai, engedélyezési, tanácsadási, rendezvényszervezési, támogatásnyújtási és szponzorációs jogkörei nem lesznek. A hivatal a jövőben többnyire a kommunikációs és fejlesztési igények nyilvántartásával és a központosított beszerzési eljárások lefolytatásával foglalkozik majd. Az NKOH irányítása és felügyelete a korábbi Miniszterelnökséget vezető minisztertől a belügyminiszterhez kerül.”

Az is kiderült, hogy szintén változik a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet feladatköre, a továbbiakban elsősorban a sportcélú költségvetési támogatások lebonyolításával foglalkozik.

A változások az idei sporteseményeket nem érintik, de a 2026 után esedékes rendezvények szervezése és lebonyolítása már a sportért felelős miniszter és a sportági szövetségek feladata lesz, azaz az új szabályozás 2027-ben négy nemzetközi sporteseményt érint: a vizes világbajnokságot, a gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságot, a női kézilabda-világbajnokságot és az öttusa-világbajnokságot.

A nagyobb költségvetési támogatást élvező sportesemények szervezőinek részletes költségvetési tervet kell készíteniük előzetesen, ettől eltérni csak indoklással lehet.