Kosárlabda: kik lehetnek a női NB I legjobb fiatal játékosai?

1. JOSEPOVITS KINGA (2008-AS SZÜLETÉSŰ, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

Listánk első helyére az a Josepovits Kinga került, aki alig, hogy kiöregedett a juniorkorosztályból, 18 évesen már a felnőttválogatottnak is oszlopos tagjává vált – a tehetségét pedig a berlini világbajnokságon is bizonyította. A fiatal center Dél-Korea ellen hat ponttal és öt lepattanóval (közte három támadó), míg

a végső győztes amerikaiak ellen kilenc ponttal (hibátlan mezőnymutatóval) zárt a „nagyok” vb-jén.

Korábban az stockholmi U18-as Eb-n 11 pontot és tíz lepattanót, tehát dupla-duplát átlagolt. Az újjáalakuló, bajnoki címvédő Pécs csapatában minden korábbinál nagyobb szerep juthat neki. Az előző évadban 8,5 pontot és 14,1-es VAL-mutatót átlagolt az NB I/A-csoportban, továbbá a DVTK elleni bajnoki döntő harmadik meccsén egy dupla-duplával (tíz pont és tíz lepattanó) tette fel a koronát az egész idénybeli produkciójára.

2. DRAHOS LEILA (2007, ELTE BEAC-ÚJBUDA)

A mögöttünk hagyott szezonban Drahos Leila is jókora szintet lépett a felnőttélvonalban.

Legeredményesebb utánpótláskorú játékosként 11,6 pontot átlagolt az NB I alapszakaszában, valamint több alkalommal is bekerült a forduló álomcsapatába.

A rájátszásban pedig nagy szerepe volt abban, hogy a BEAC meglepetésre az ötödik helyen zárta a bajnokságot. (A Szekszárd 29 pontos meccse is akadt.) A nyári U20-as Eb-n a magyar csapat vezére volt, tíz pontot, három-három gólpasszt és lepattanót, illetve két szerzett labdát átlagolva. Nem lenne meglepetés, ha az előttünk álló évadban már az első felnőttválogatott-meghívóját is megkapná.

3. SINKA-PÁLINKÁS SZOFI (2007, SOPRON BASKET)

A soproniak 19 éves bedobója, Sinka-Pálinkás Szofi már a negyedik A-csoportos évadára készül, és az előző meghozta neki a várva várt előrelépést. Több meccsen is megvillant, de a teljesítménye ingadozóan alakult. Tavaly ilyenkor bombaformában indított, ugyanis az első négy meccsén 17,3 pontot átlagolt, szórta a triplákat, utána a folytatásban viszont visszaesett a formája. Ha az új szezonban stabilabban képes játszani, akkor mindenképpen nagy hasznára lehet a kupacímvédő Sopronnak.

4. BICZÓ PANNA (2008, CSATA TKK)

A Csata 18 esztendős hátvédígérete, Biczó Panna nagyszerű éven van túl, és megérkezett a legjobbak közé a saját korosztályában. A 13. kerületiek juniorbajnoki címében oroszlánrészt vállalt, közben pedig debütáló NB I-es idényében több meccsen egyenesen remekelt. Öt alkalommal is tíz pont felett végzett, és az euroligás DVTK ellen ez kétszer is összejött neki, előbb 12, majd tíz pontot jegyezve. Jókezű játékosról van szó, aki a triplákat parádésan, 46 százalékos hatékonysággal dobta a 2025-26-os alapszakaszban.

5. KENDELÉNYI LUCA (2007, VASAS AKADÉMIA)

Várhatóan a pasarétiek 19 éves centerének, Kendelényi Lucának is sok játéklehetőség juthat majd az előttünk álló hónapokban. A Vasas U20-as válogatott magasembere a felkészülési meccseken többször is kezdőként szerepelt, és a szekszárdi Sió-kupán a KSC ellen 13, a TFSE ellen pedig 12 ponttal hívta fel magára a figyelmet.

További említést érdemlő U20-as fiatalok:

Janzsó Alíz (2007, TFSE)

Kecsmárik Olívia (2008, Pécs)

Czirkos Panka (2007, Vasas)

Babay-Bognár Kinga (2008, TFSE)

(Kiemelt képen: Josepovits Kinga, Sinka-Pálinkás Szofi és Drahos Leila Forrás: NKA Universitas Pécs, Sopron Basket és BEAC-Újbuda)