Nemzeti Sportrádió

Barca-ünnep lesz Messi tiszteletére

2026.09.21. 16:46
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Fotó: Getty Images
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Lionel Messi FC Barcelona ünnepség
Az FC Barcelona vezetősége azt tervezi, hogy ünnepi rendezvényt tart volt játékosa, Lionel Messi tiszteletére, miután befejeződik stadionja, a Camp Nou újjáépítése.

„Amint befejeződnek a Camp Nou munkálatai, rendezvényt tartunk Messi tiszteletére. Reméljük, 2028 elejére befejezhetjük a rekonstrukciót” – közölte a katalán klub elnöke, Joan Laporta a spanyol sportsajtó beszámolója szerint.

A nyolcszoros aranylabdás, világ- és olimpiai bajnok Lionel Messi 2003 és 2021 között játszott a katalánoknál, akikkel tízszer volt spanyol bajnok, hétszer kupagyőztes, négyszer nyert Bajnokok Ligáját, háromszor európai Szuperkupát és háromszor klubvilágbajnokságot. Az első csapat színeiben 778 alkalommal szerepelt, és 672 gólt szerzett. A Barcelona után a Paris Saint-Germain légiósa volt, 2023 óta pedig jelenlegi együttesében, az Inter Miamiban futballozik a 39 éves játékmester.

 

Lionel Messi FC Barcelona ünnepség
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