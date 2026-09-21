Barca-ünnep lesz Messi tiszteletére

„Amint befejeződnek a Camp Nou munkálatai, rendezvényt tartunk Messi tiszteletére. Reméljük, 2028 elejére befejezhetjük a rekonstrukciót” – közölte a katalán klub elnöke, Joan Laporta a spanyol sportsajtó beszámolója szerint.

A nyolcszoros aranylabdás, világ- és olimpiai bajnok Lionel Messi 2003 és 2021 között játszott a katalánoknál, akikkel tízszer volt spanyol bajnok, hétszer kupagyőztes, négyszer nyert Bajnokok Ligáját, háromszor európai Szuperkupát és háromszor klubvilágbajnokságot. Az első csapat színeiben 778 alkalommal szerepelt, és 672 gólt szerzett. A Barcelona után a Paris Saint-Germain légiósa volt, 2023 óta pedig jelenlegi együttesében, az Inter Miamiban futballozik a 39 éves játékmester.