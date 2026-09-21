Nemzeti Sportrádió

Dimarco és Cristante is kikerült az olasz válogatott keretéből

M. B.M. B.
2026.09.21. 13:57
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Dimarco és Cristante sem lép pályára a Nemzetek Ligájában (Fotók: Getty Images)
Címkék
Matteo Ruggeri olasz válogatott Federico Dimarco olasz labdarúgó-válogatott Samuele Ricci Bryan Cristante FIGC
Két helyen is változtatni kényszerült a keretén Roberto Mancini, az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Az olasz szövetség (FIGC) honlapján megjelent beszámolók szerint Federico Dimarco és Bryan Cristante is kikerült a négyszeres világbajnok keretéből – egyaránt sérülés miatt.

A bajnoki címvédő Inter játékosát az Aston Villában légióskodó Matteo Ruggeri, míg a Roma középpályását a Comóban szereplő Samuele Ricci helyettesíti majd a soron következő négy Nemzetek Ligája-meccsen.

AZ OLASZ LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City – Anglia), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)
Védők: Honest Ahanor (Crystal Palace – Anglia), Alessandro Bastoni (Internazionale), Riccardo Calafiori (Arsenal – Anglia), Diego Coppola (Paris FC – Franciaország), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Matteo Ruggeri (Aston Villa – Anglia), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)
Középpályások: Nicolo Barella (Internazionale), Issa Doumbia (Sporting CP – Portugália), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham Hotspur – Anglia)
Támadók: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Internazionale), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund – Németország), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Al Zoma (Nürnberg – Németország)
Szövetségi kapitány: Roberto Mancini

Matteo Ruggeri olasz válogatott Federico Dimarco olasz labdarúgó-válogatott Samuele Ricci Bryan Cristante FIGC
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