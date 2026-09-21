Nemzeti Sportrádió

Lukács Norbert távozik a Nyizsnyij Novgorod kosárcsapatától

2026.09.21. 14:16
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Lukács Norbert (18-assal) távozik Nyizsnij Novgorodból (Fotó: Czinege Melinda)
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orosz kosárlabdaliga Lukács Norbert Nyizsnij Novgorod
Egy szezon után távozik a válogatott Lukács Norbert az orosz Nyizsnyij Novgorod kosárlabdacsapatától.

A bb1.hu szaklap hétfői tájékoztatása szerint a Volga-parti klub anyagi okokból nem indul el ősztől az orosz élvonalban, amelyben 15 éven át szerepelt, és többször is bejutott a rájátszásba.

A 25 éves magyar játékos tavaly igazolt Szolnokról az orosz ligába, ahol 38 mérkőzésen 9.7 pontot átlagolt, s a Nyizsnyij Novgorod végül a kilencedik helyen zárt. Lukács Norbert a hírek szerint továbbra is külföldön szeretné folytatni pályafutását.

 

orosz kosárlabdaliga Lukács Norbert Nyizsnij Novgorod
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