Lukács Norbert távozik a Nyizsnyij Novgorod kosárcsapatától

A bb1.hu szaklap hétfői tájékoztatása szerint a Volga-parti klub anyagi okokból nem indul el ősztől az orosz élvonalban, amelyben 15 éven át szerepelt, és többször is bejutott a rájátszásba.

A 25 éves magyar játékos tavaly igazolt Szolnokról az orosz ligába, ahol 38 mérkőzésen 9.7 pontot átlagolt, s a Nyizsnyij Novgorod végül a kilencedik helyen zárt. Lukács Norbert a hírek szerint továbbra is külföldön szeretné folytatni pályafutását.