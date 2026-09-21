A hónap utánpótlásedzője: Biros Péter az augusztusi díjazott

A díj ötödik évadának tizenkettedik (összességében 56.) kiírásában Biros Péter vízilabda-, Füri Csilla öttusa- és Petrov Árpád úszóedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján az augusztusi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – a női utánpótlás-válogatottak szövetségi kapitánya vehette át.

Az 50 esztendős Biros – aki az Egri Vízilabda Klub 50 szakmai igazgatójaként is tevékenykedik – a hazai vízilabdasport legnagyobb klasszisainak egyike. Kivételesen eredményes játékospályafutást tud maga mögött; legnagyobb sikerei közül is kiemelkedik, hogy

három olimpiai bajnok címet nyert (2000, 2004, 2008), világ- és Európa-bajnok lett, a válogatottban 352 alkalommal játszott.

2016-os visszavonulása után az Eger női vízilabdacsapatának edzőjeként kezdett dolgozni, 2020-tól az Egri Vízilabda Klub szakmai igazgatója, 2022-ben és 2024-ben rövid ideig az Eger férficsapatának vezetőedzője volt, az elmúlt idényben a női csapatot irányította. 2019 őszén nevezték ki a női vízilabda-utánpótlás szövetségi kapitányi, a korosztályos leányválogatottak munkáját összességében felügyelő posztjára egy olyan évad után, amelyben a magyar leánycsapatok egyike sem jutott a világversenyén a legjobb négy közé. 2020-ban a Covid-járvány miatt elmaradtak a világesemények, így a szakember nemzetközi debütálása 2021-re tolódott. Akkor a regnálása alatti első, Szentesen rendezett U15-ös Eb-t Sike József irányításával megnyerték a magyar lányok, és nem kis bravúr, hogy 2025-ig minden korosztályos kontinens- vagy világviadalról éremmel tértek haza nemzeti leányegyütteseink. Ez zsinórban tizenhárom világeseményt foglalt magába, köztük olyan kimagasló sikerekkel, mint a 2022-es, szintén Sikéhez köthető U16-os vagy a 2023-as, Benczur Márton csapata által elért U20-as világbajnokság megnyerése. Az idén nyáron Biros vezetőedzőként ült az Eb-n szereplő U20-as női válogatott kispadjára.

Augusztusban a Biros Péter által irányított U20-as női vízilabda-válogatott a portugáliai Oeirasban rendezett Európa-bajnokságon végig magabiztos teljesítményt nyújtott, és a kiélezett döntőben 13–13 után ötméteresekkel 8–7-re győzött a spanyolok ellen. Érdekesség, hogy a magyar csapat 2022-ben és 2024-ben is a spanyolok ellen veszítette el az U19-es Eb-döntőjét. Az idén az U20-as kontinensviadalon tehát sikerült a visszavágás,

Magyarország 1998 után nyert ismét női Eb-t a korosztályban.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Molnár Zoltán elnök és Csabai Edvin sportigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Kemény Dénes, a férfiválogatottat három olimpiai bajnoki címhez segítő korábbi szövetségi kapitány méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent az U20-as női válogatott kapusedzője, Béres Gergely, valamint két játékosa, Kiss Patrícia és Bereczki Luca is.

A kitüntetett két játékosával, Bereczki Lucával (balról) és Kiss Patríciával Fotó: Vasas Attila

Molnár Zoltán kiemelte, mennyire fontosnak tartja, hogy egy háromszoros olimpiai bajnok sportoló választotta az utánpótlás-edzői szakmát, Csabai Edvin pedig arról beszélt, milyen irigylésre méltó helyzetben voltak a lányok, akik számára Biros Péter személye garancia arra, hogy jó úton haladnak karrierjükben.

Kemény Dénes megjegyezte, hogy minden edzőt elsősorban az eredményjelző minősít, és ez korábbi játékosa esetében sincs másképp: „Csak fel kell nézni a táblára…” A korábbi sikerkapitány – a Magyar Edzők Társasága mesteredzői kollégiumának vezetője – hozzátette, a hajdani huszonegy aranyérmesből a fájdalmasan korán eltávozott Benedek Tibor mellett csupán hárman-négyen dolgoznak trénerként, és hogy Biros közöttük van, az számára természetes, hiszen

„nála jobban már játékosként se látta, értette senki a játékot”.

Kemény Dénes korábbi játékosa edzői munkáját méltatta a díjátadón Fotó: Vasas Attila

Kiss Patrícia és Bereczki Luca egyaránt köszönetet mondott mesterének, amiért hozzásegítette a válogatottat az Európa-bajnoki címhez. „Pedig a csúcs után egy lánycsapatnál dolgozni nem lehet egyszerű feladat” – mondta az előbbi, míg utóbbi azt hangsúlyozta, hogy edzője sosem bonyolította túl a tanácsadásokat, és már a gyakorlásokon is az érthetőségre, az egyértelműségre törekedett.

A díjazott ehhez kapcsolódva azt magyarázta, hogy éveknek kellett eltelnie, amíg kialakult benne a megfelelő türelem és empátia, ami egy utánpótlásedző tevékenységében elengedhetetlen. „Világversenyen Portugáliában ültem először a válogatott szakvezetőjeként a padon, és azt hiszem, önmagamhoz képest rendkívül visszafogott voltam, sokkal kevesebbet kiabáltam.

Meggyőződésem, hogy a lányok sokat meríthetnek ebből a sikerből, és felnőttsportolókként is boldogan fognak emlékezni a történtekre

. Sokra hivatott ez a generáció, és mivel a magyar vízilabdában minden játékos célja, hogy olimpiai bajnok legyen, ha eljut odáig a csapat, biztos vagyok benne, hogy a mostani U20-as Európa-bajnokok közül is jó néhányan átélhetik majd az érzést akár Los Angelesben, akkor Brisbane-ben.”

(Kiemelt képünkön: A díjátadó pólós különítménye, balról:Béres Gergely, Bereczki Luca, Biros Péter, Kiss Patrícia, Kemény Dénes Fotó: Vasas Attila)