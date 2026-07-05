Perl Zoltánban pozitív érzések maradtak a finnektől elszenvedett vereség ellenére is

LAURI MARKKANEN jelentette a különbséget – kis csúsztatással így is összefoglalhatjuk a pénteki, Helsinkiben megrendezett finn–magyar meccset a világbajnoki selejtező 1. körének 5., utolsó előtti fordulójából. A nyolcpontos hazai sikerrel záruló összecsapáson az NBA-ben szereplő Utah Jazz világklasszisa 23 pontot, négy lepattanót és két asszisztot jegyzett 29 perc alatt, s bár összességében nem sziporkázott, nélküle aligha nyert volna a jelenleg csoportelső északi alakulat. A Nate Reuverst sérülés miatt nélkülöző magyar válogatott megnyert két negyedet, időnként szépen játszott, de nem volt reális esélye győzni még úgy sem, hogy 16 pontos hátrányból az utolsó percben hatra kapaszkodott fel.

„Sajnos a végére megmaradt nyolc pont a finnek előnyéből, de így is pozitív érzéseim vannak a találkozóval kapcsolatban, mert roppant erős gárda volt az ellenfél, amellyel idegenben játszottunk szoros összecsapást tizenháromezer néző előtt – mondta a Nemzeti Sportnak a mérkőzés másnapján Perl Zoltán, a mieink hátvédje, aki tavaly Szombathelyen (amikor hét ponttal mi nyertünk) 25 pontot, pénteken Helsinkiben 18 pontot szerzett. – Finnország gyakorlatilag ezzel a kerettel végzett a tavalyi Európa-bajnokságon a negyedik helyen, mi pedig megmutattuk, pariban tudunk lenni ilyen szintű riválissal is. Tulajdonképpen két rosszabb periódus miatt kaptunk ki, a második és a harmadik negyedben is volt néhány gyengébb percünk, ami ezen a szinten nem fér bele. Annak viszont örülök, hogy nagy hátrányban sem estünk össze, úgy éreztem, mindenki kellőképpen odatette magát.”

A Falco harmincéves kitűnőségét természetesen megkérdeztük arról is, hogy Markkanen játéka milyen mértékben hatott a finnek teljesítményére és a mérkőzés végkimenetelére.

„Érezhetően nagy a különbség a finnek játékában, ha Markkanen is játszik – válaszolta Perl. – A parketten töltött idő minden pillanatában veszélyes, most is szerzett huszonhárom pontot, azért ő az NBA szintjén is kiemelkedő játékos. Voltak olyan szituációk, amikor sikeresen levédtük, főleg kettőzéssel, de ilyen kaliberű kosaras azért összességében többször megoldja egyénileg a nehéz helyzeteket is. Nagy segítség a finneknek, ha ő játszik, ez nem kérdés.”

A mérkőzés után azért érezhetően elcsendesülő csapat nem szomorkodott, néhányan a szálloda éttermében a kivetítőn nézték a belga–francia összecsapást (bővebben keretes írásunkban), amely vendégsikerrel zárult, ami azt is jelentette, hogy válogatottunk a hétfői, utolsó csoportmeccs eredményétől függetlenül továbbjutott a következő körbe.

„Mostantól a belgákra készülünk, s nyerni szeretnénk, mert egyáltalán nem mindegy, hogy két vagy három győzelemmel, 2/4-gyel vagy 3/3-mal megyünk tovább – folytatta Perl. – Már csak azért sem, mert a másik csoport, ahonnan a következő három ellenfelet kapjuk, szintén kiegyensúlyozott. Szerintem ha nyerünk, a második csoportkörben bármi megtörténhet, versenyben lehetünk a világbajnoki részvételért. Hétfőn elbúcsúztatjuk Székesfehérváron a két legendát, Hanga Ádámot és Vojvoda Dávidot, mindent bele kell adni! Nem lesz egyszerű, mert ellenfelünk jó összetételű francia csapattal játszott pénteken szoros meccset.”

Az első kör záró játéknapján a magyar válogatott hétfőn a belgákat látja vendégül Székesfehérváron a MET Arénában, a csoport első három helyezettje továbbjutott, ezután a H-csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül egy hatosba. Innen az első három jut majd ki a világbajnokságra, amelyet 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendeznek meg Katarban.

Kiszenvedték a franciák a győzelmet Antwerpenben Remek első félidő (43–30) után gyengén teljesített a francia együttes Belgium ellen idegenben a G-csoport másik mérkőzésén, amelyet végül nyolc ponttal így is megnyert (80–72). A többek közt az NBA-ben szereplő Minnesota Timberwolves centerével, Rudy Gobert-rel (nyolc pont, 11 lepattanó) és Guerschon Yabuselével (Chicago Bulls) megerősödő gárda a második félidőben csapnivalóan játszott, így az utolsó szalmaszálba belekapaszkodni próbáló hazaiak két pontra is felzárkóztak, de végül vereséget szenvedtek, így kiestek. A már korábban továbbjutó franciák hétfőn Pau-ban fogadják a finneket, a csoportelsőségnek csak eszmei jelentősége van, az viszont nem mindegy, hogy a 2024-es olimpián ezüstérmes csapat egy vagy két vereséget visz tovább magával a második körre.

FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT, HELSINKI

5. FORDULÓ

FINNORSZÁG–MAGYARORSZÁG 85–77 (13–18, 35–25, 26–15, 11–19)

Helsinki, 12 489 néző. Vezette: Aunkrogers (lett), Maciulis (litván), Sahin (török)

FINNORSZÁG: Salin 3/3, Little 3/3, VALTONEN 11/6, Jantunen 3, MARKKANEN 23/6. Csere: MAXHUNI 20/12, Gustavson 4, Nkamhoua 6, Amzil 6, Madsen 6, Adler. Szövetségi kapitány: Lassi Tuovi

MAGYARORSZÁG: Somogyi 10, PERL 18/3, Lukács 2, Maronka 6/6, GOLOMÁN 18. Csere: Meleg 8, Váradi 4/3, Krnjajszki 2, Cseh, VALERIO-BODON 9/3, Pallai. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–4. 6. p.: 8–9. 7. p.: 10–15. 13. p.: 17–24. 17. p.: 30–30. 18. p.: 35–33. 23. p.: 52–45. 25. p.: 55–52. 30. p.: 74–58. 34. p.: 80–69. 38. p.: 83–75. 40. p.: 83–77

Az állás:

1. Finnország 9 pont

2. Franciaország 9 pont

3. MAGYARORSZÁG 7 pont

4. Belgium 5 pont

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.

A 6. (utolsó) forduló programja

Július 6., hétfő

18.00: MAGYARORSZÁG–Belgium (Tv: M4 Sport)

20.30: Franciaország–Finnország