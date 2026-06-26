Nemzeti Sportrádió

A címvédő és házigazda horvátok várnak a magyar válogatottra a strandkézilabda-vb-n

2026.06.26. 13:22
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Magyarország strandkézilabda-vb strandkézilabda
A címvédő és házigazda Horvátországgal játszik a magyar férfi strandkézilabda-válogatott a zágrábi világbajnokság szombati negyeddöntőjében.

Hajdu Tamás szövetségi edző csapata a csoportkörből és a középdöntőből is az első helyen jutott tovább, így a negyeddöntőben a horvátokat kapta, akik némi meglepetésre csupán a negyedik pozícióban zártak a másik középdöntőcsoportban. 

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik. A két együttes a tavalyi Európa-bajnokság bronzmérkőzésén és a legutóbb világbajnokság negyeddöntőjében is találkozott egymással, mindkétszer 2–1-es horvát siker született.

 

 

Magyarország strandkézilabda-vb strandkézilabda
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