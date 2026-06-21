Nemzeti Sportrádió

Legendás lengyel játékvezető: „Magyarország a második hazám”

J. B. J. B.
2026.06.21. 09:21
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Fotó: Getty Images
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Magyarország Michal Listkiewicz játékvezetés
Magyarul adott interjút Michal Listkiewicz, lapunk korábbi varsói tudósítója, az 1990-es világbajnokság játékvezetője, a Lengyel Labdarúgó-szövetség korábbi elnöke. A beszélgetés során felelevenítette találkozását Puskás Ferenccel.

Harminchat évvel ezelőtt Michal Listkiewicz volt a partjelző a Németország–Argentína világbajnoki döntőben, a kitűnő játékvezető a varsói egyetem magyar szakán tanult, s nemrég magyar nyelven adott interjút az Olga Lengyel YouTube-csatornán. Lapunk korábbi varsói tudósítója elmondta, miért tanult meg magyarul, s az is szóba került, hogy a vizsgáján a lengyel–magyar futballmérkőzések történetéről kellett beszélnie.

Listkiewicz azt is felelevenítette, hogy miként találkozott Puskás Ferenccel. „Puskás az egyik legkiválóbb játékos volt, igazi legenda. Nagyon vidám embernek ismertem meg, egy konferenciára érkezett Varsóba, ahol interjút készíthettem vele. Utána vendégül látott a szállodában, jót beszélgettünk. A magyarok jobban ápolják a legendáikat, nálunk gyorsan elfelejtik őket, Gregorz Latóról és Kazimierz Górskiról is kevesen beszélnek. A magyarok szerintem jobban szeretik a sportot, jobban tanulnak és az olimpián is eredményesebbek, mint Lengyelország.”

A volt játékvezető arról is beszélt, milyen volt, amikor egy magyar–norvég női válogatott mérkőzést vezetett, és a magyarok nem tudták, hogy ismeri a nyelvüket. Szóba került Kovács István is, a nagykárolyi bíró a világbajnokságok történetének 1000. mérkőzését, a Tunézia–Japán (0–4) összecsapást vezette magyar idő szerint ma (vasárnap) reggel.

A TELJES BESZÉLGETÉS

 

 

Magyarország Michal Listkiewicz játékvezetés
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