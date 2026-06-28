A magyar női rögbisek ötödik helyen végeztek az Eb chisinaui tornáján

A nők vasárnap előbb a román csapatot győzték le 22–7-re, majd a helyosztón az osztrákokat 29–0-ra. Mindkét meccsen a szünet után tudták érvényre juttatni fölényüket, akkor alakult ki a meggyőző különbség.

A férfiak szintén az 5-8. helyért játszhattak a torna harmadik napján, és mindkétszer szoros csatában maradtak alul: előbb Monacótól kaptak ki 14–12-re, majd a házigazda moldovai együttes 24–21-gyel vágott vissza az egy nappal korábban a csoportkörben elszenvedett 17–7-es vereségért.

A szakáganként 12 csapatot felvonultató Eb végeredménye két forduló összesítése után alakul ki, június elején a magyar női válogatott negyedik, a férfi hetedik lett a Makarskában rendezett első fordulóban. A nemzetközi szervezet döntése értelmében a Trophy Eb első két helyezettje indulási jogot szerez az európai térség 2027-es, isztambuli olimpiai kvalifikációs tornájára.