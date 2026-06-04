Marco Rossi: Szappanos Péter búcsúzik a válogatottól

FESZÜLTSÉGNEK SEMMI JELE. Telkiben érezhető volt, hogy nem tétmérkőzések várnak az együttesre, nincs az a sűrű, szinte tapintható izgatottság, amely a nagy mérkőzések hetében rátelepszik az edzőközpontra. A kapunál ugyanúgy udvarias őrök álldogáltak, az edzőpálya szélén ugyanúgy rendezett sorban álltak a bóják, a sajtóterembe Marco Rossi is a tőle megszokott magabiztossággal lépett be, mégis ott vibrált a levegőben: ez most másféle hét.

Nem ideges várakozással, készülődéssel teli, sokkal inkább amolyan munkás.

A magyar válogatott számára a Finnország elleni pénteki felkészülési mérkőzés nem a futballnaptár legfontosabb idei eseménye, egyértelműen a felkészülést szolgálja. A napokon belül kezdődő 2026-os világbajnokságra a magyar válogatott nem jutott ki, Marco Rossi együttese így júniusban két felkészülési mérkőzéssel hangolódhat az őszi meccsekre, pénteken a Puskás Arénában a finnek, négy napra rá Debrecenben a Nagyerdei Stadionban Kazahsztán lesz az ellenfél.

Ezekben a hetekben, hónapokban pedig a szemünk előtt zajlik az őrségváltás!

A szövetségi kapitány a keretbe nyolc olyan futballistát hívott meg, akik akár még az U21-es csapatba is beférnének. Yaakobishvili Áron, Szűcs Tamás, Tóth Alex, Gruber Zsombor, Pécsi Ármin, Tóth Rajmund, Markgráf Ákos és Kovács Bendegúz közül utóbbi négy ráadásul életében először van ott Telkiben a felnőtt együttes tagjaként, így ezek a napok az ismerkedésről is szólnak. Kérdés, Marco Rossi hogyan tervezi a csapat előtt álló kétszer kilencven percet, egyértelműen a tesztelés jegyében telik, vagy sokkal inkább már a szeptemberi, Ukrajna elleni Nemzetek Ligája mérkőzés lebeg a szeme előtt, hiszen addig már nem találkozik a keret.

„Válogatott szinten nincsen olyan mérkőzés, amit le lehetne becsülni – felelte a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány. – Néhány nappal ezelőtt láthattuk a finneket Németország ellen pályára lépni, a szünet előtti néhány percig remekül tartották magukat. Még véletlenül sem antifutballt játszanak, próbálnak futballozni, támadásokat vezetni. Vannak különleges játékosaik is, különösen a támadóik között. A tizenhatos környékén oda kell figyelni rájuk. Teljes mértékig tiszteljük Finnországot, persze ettől még szeretnénk jól játszani, mindent kiadni magunkból, és győzni az előttünk álló két találkozón.”

Finnország ellen legalább olyan fontos kérdés, miként működik a válogatott védekezése. A márciusi Szlovénia (1–0) és Görögország (0–0) ellen nem kapott gólt a csapat, a cél alighanem a finnek és kazahok ellen is a kapott gól nélküli kilencven perc a cél, na és milyen szerepet szán a szakmai stáb Szappanos Péternek, akivel kapcsolatban a szövetségi kapitány korábban úgy fogalmazott, búcsú számára ez a mostani két mérkőzés.

„Szappanos Péter biztosan pályára lép, meglátjuk, hogy meddig. Igazi csapatember volt, aki annak ellenére az öltöző vezetője volt, hogy nem sokat lépett pályára. Különösen akkor jött jól az ő személyisége, amikor a korábbi csapatkapitány, Szalai Ádám visszavonult a válogatottságtól. Szándékaim szerint mindenkinek lehetőséget szeretnénk adni ezen a két mérkőzésen, aki itt van velünk. Debrecenben Tóth Balázs kezd, egyértelműen ő az elsőszámú kapusunk.”

A finn válogatott ellen az építkezés (lenne) a feladat, vélhetően több idő jut majd labdával futballozni, több alkalom adódik felállt védelem ellen támadást vezetni, és több játékos kaphat lehetőséget arra, hogy ne csak a kerettagságot, hanem a helyét is keresse a válogatottban. A bő keret miatt sok játékosnak ez talán nemcsak mérkőzés, hanem felvételi is a következő időszakra. Kérdés, van-e olyan poszt vagy szerepkör, ahol most különösen nyitott a verseny?

„Múlt hét eleje óta vagyunk együtt a fiatalokkal, lelkesek, és bizonyították, hogy minőségi futballisták. Mindenkinek szeretnék valamennyi lehetőséget adni az előttünk álló két összecsapáson.”

Finnország különleges ellenfél lesz, hiszen Marco Rossi 2018 szeptemberében az északi ország válogatottja ellen mutatkozott be a magyar válogatott kispadján.

„Kristálytisztán emlékszem a mérkőzésre. Még arra is, hogy Pukki hogyan szerezte a gólokat ellenünk, látom lelki szemeim előtt. Az azóta eltelt nyolc esztendőben rengeteg minden történt, több mint nyolcvan mérkőzésen ültem a kispadon, mindegyikről tudnék egy-egy pozitívumot említeni. Ebben az időszakban sok előrelépés volt, szép sikereink, olyanok is, melyek túlszárnyalták az elvárásokat. De voltak csalódást okozó eredmények is, emlékezetes az Írország elleni világbajnoki selejtező, egyedüli célunk volt, amit nem sikerült elérni, nem lehettünk ott a vb rájátszásban. Portugália után a miénk volt a második legerősebb együttes a csoportban, de el kellett fogadnunk, hogy ez most nem jött össze… Sok idő eltelt, mióta a válogatott kispadján ülök, de egy valamiben biztosan nem változtam. Számomra továbbra is óriási büszkeség ennek az országnak a válogatottját irányítani. Ez koronázta meg a pályafutásomat!”

Szappanos Péter: Minden összetartásra úgy jöttem, hogy ez lesz az utolsó – Milyen érzés utoljára itt ülni az asztal mögött?

– Minden összetartásra úgy jöttem, hogy ez lesz az utolsó – felelete lapunk kérdésére Szappanos Péter, aki a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a nemzeti csapattól, Miután Marco Rossi korábban elmondta, hogy szeretné méltó módon meghálálni és értékelni azt a példamutató munkát és hozzáállást, amelyet az elmúlt időszakban harmadik számú kapusként végzett. – Tudtam, hogy koromból adódóan előbb-utóbb eljön a pillanat. Készen állok rá, hogy védjek, ha bármelyik mérkőzésen lehetőséget kapok, hálás leszek a bizalomért, és azért, amit az elmúlt öt esztendőben kaptam Marco Rossitól. – Mit jelentett ez az időszak az ön számára?

– Kiskorom óta arról álmodtam, hogy egyszer válogatott leszek. A Puskás Arénában elképesztő hangulatú mérkőzéseken lehettem ott, ezeket soha nem veheti el tőlem. Jó visszacsatolás magam számára is, hogy az elmúlt fél évtizedben mégis csak jól csináltam valamit. – Köztudottan jó a barátságot ápol Szoboszlai Dominikkel és Varga Barnabással. Velük szót ejtett az utolsó ilyen közös összetartásról?

– Mindenki tudja, hogy milyen a fiúk közötti barátság. Nem elsősorban érzelmeken alapszik. Különösen, hogy hármunk közül egyik sem az az érzelgős fajta. Az elmúlt napokban viccelődtünk, a következő kolléga Varga Barnabás lesz. Alighanem ő követ engem ebben a sorban. – Az öltözőben ön volt az egyik hangulatfelelős, ön keverte a zenéket. Gondolkodott már rajta, kinek adja át a dj-szerepet?

– Nem lesz nehéz utódot találni, úgyis mindig ugyanazt a zenét hallgatjuk. Inkább a személyiségemből adódott ez, ilyen beállítottságú vagyok, szerettem így is kivenni a részem az öltöző hangulatából.

A MAGYAR VÁLOGATOTT BŐ KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

JÚNIUS 5., PÉNTEK

19.45: Magyarország–Finnország, Budapest

JÚNIUS 9., KEDD

19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen