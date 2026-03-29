„Nem csoda, hogy Orbán és Szoboszlai összehívta a társakat” – szlovén lapszemle

ROCK PÉTER
2026.03.29. 08:15
Nem igazán kaptak negatív kritikát hazájukban a szlovének (Fotó: Árvai Károly)
szlovén labdarúgó-válogatott felkészülés magyar labdarúgó-válogatott lapszemle Puskás Aréna
A szlovén sajtóban nem különösebben csalódottak azt követően, hogy nemzeti csapatuk felkészülési mérkőzésen egygólos vereséget szenvedett a Puskás Arénában a magyar labdarúgó-válogatottól.
A második félidőben megjött a jó játék és a gól is, a magyar válogatott legyőzte Szlovéniát

Schön Szabolcs két perccel a beállása után eldöntötte a felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.

A Delo véleménycikke rögtön arra hívta fel a figyelmet, hogy hiányzott a szlovén válogatott két legnagyobb sztárja, Jan Oblak és Benjamin Sesko, majd így fogalmazott:

„A szlovének meglepték a magyarokat, akik az első félidőben nem igazán lélegezhettek fel. Bostjan Cesar jó meccstervet készített, aztán a cseréi is ültek. Az első pillanattól kezdve igyekezett magas szinten tartani a srácok motivációját és koncentrációját, nem csoda, hogy Willi Orbánnak és Szoboszlai Dominiknek össze kellett hívnia a társakat, hogy megbeszéljék: ez így nem fog menni...”

Marco Rossi sok játékosát megdicsérte és visszatért Arne Slot mondatai kapcsán tett nyilatkozatára is

„Baromságokat olvastam a sajtóban” • „Szűcs Tamás olyan lábakkal van megáldva, mint Davide Lanzafame.”

A Puskás Arénáról áradozott a Siol:

„Az egyik legszebb európai stadionban léptünk pályára, amely két hónap múlva otthonául szolgál a Bajnokok Ligája döntőjének. Az eredmény viszont nem a tervek szerint alakult, Szlovénia 1–0-ra kikapott...”

Schön Szabolcs volt a válogatott legjobbja a szlovénok ellen – NS-osztályzatok

A kezdőből három játékos is négyes osztályzatot kapott lapunktól.

A Dnevnik Cesar átalakított kezdőcsapatát és formációját emelte ki:

„A 4–4–2-es rendszerre a sérülések miatt is szükség volt, de így legalább lehetőséget kaptak olyan játékosok, mint Igor Vekic a kapuban, Marcel Ratnik a védelemben és Zan Vipotnik a támadósorban. A csapat jól kezdett, a 12. percben Danijel Sturm meg is szerezte a vezetést, csakhogy les miatt érvénytelenítették a gólt.”

Schön Szabolcs: Gyermekkori álmom valósult meg

A góljáról és a gólörömről is kérdeztük Schön Szabolcsot.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA 1–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 50 252 néző. Vezette: Rohit Saggi (Anders Olav Dale, Jörgen Rönning Valstadsve) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Bolla (Osváth, a szünetben), W. Orbán, Dárdai M., Kerkez (Nagy Zs., 77.) – Tóth Alex (Redzic, 63.), Schäfer (Szűcs T., 63.), Vitális – Sallai R. (Schön, 77.), Szoboszlai D. (Baráth P., 87.) – Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
SZLOVÉNIA: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic (Zec, 62.), Janza (Urbancic, 84.) – Stojanovic (Karnicnik, 62.), Cerin (Svetlin, 84.), Elsnik, Sturm (Horvat, 84.) – Vipotnik (Verbic, 62.), Sporar (Matko, 90+1.). Szövetségi kapitány: Bostjan Cesar
Gólszerző: Schön (79.)

szlovén labdarúgó-válogatott felkészülés magyar labdarúgó-válogatott lapszemle Puskás Aréna
Legfrissebb hírek

Ronaldo nélkül nem szerzett gólt a portugál válogatott Mexikóban

Minden más foci
31 perce

A második félidőben megjött a jó játék és a gól is, a magyar válogatott legyőzte Szlovéniát

Magyar válogatott
12 órája

Az AEK kérte az MLSZ-t, hogy engedjék vissza Vargát Athénba – sajtóhír

Magyar válogatott
21 órája

Szoboszlai lehagyhatja Détárit és Mészölyt is; már csak Sallai maradt Rossi első csapatából

Magyar válogatott
21 órája

Wirtz brillírozott, a német válogatott svájci győzelemmel kezdte az évet

Minden más foci
2026.03.27. 22:40

A szlovén kapitány elvárja játékosaitól, hogy bátran cselezzenek a mieink ellen

Magyar válogatott
2026.03.27. 21:25

Az orosz és a montenegrói válogatott is győzelemmel kezdte az évet

Minden más foci
2026.03.27. 19:55

Mbappé betalált, még emberhátrányban is legyőzte Franciaország Brazíliát az Egyesült Államokban

Minden más foci
2026.03.26. 23:24
Ezek is érdekelhetik