„Nem csoda, hogy Orbán és Szoboszlai összehívta a társakat” – szlovén lapszemle
A második félidőben megjött a jó játék és a gól is, a magyar válogatott legyőzte Szlovéniát
A Delo véleménycikke rögtön arra hívta fel a figyelmet, hogy hiányzott a szlovén válogatott két legnagyobb sztárja, Jan Oblak és Benjamin Sesko, majd így fogalmazott:
„A szlovének meglepték a magyarokat, akik az első félidőben nem igazán lélegezhettek fel. Bostjan Cesar jó meccstervet készített, aztán a cseréi is ültek. Az első pillanattól kezdve igyekezett magas szinten tartani a srácok motivációját és koncentrációját, nem csoda, hogy Willi Orbánnak és Szoboszlai Dominiknek össze kellett hívnia a társakat, hogy megbeszéljék: ez így nem fog menni...”
A Puskás Arénáról áradozott a Siol:
„Az egyik legszebb európai stadionban léptünk pályára, amely két hónap múlva otthonául szolgál a Bajnokok Ligája döntőjének. Az eredmény viszont nem a tervek szerint alakult, Szlovénia 1–0-ra kikapott...”
A Dnevnik Cesar átalakított kezdőcsapatát és formációját emelte ki:
„A 4–4–2-es rendszerre a sérülések miatt is szükség volt, de így legalább lehetőséget kaptak olyan játékosok, mint Igor Vekic a kapuban, Marcel Ratnik a védelemben és Zan Vipotnik a támadósorban. A csapat jól kezdett, a 12. percben Danijel Sturm meg is szerezte a vezetést, csakhogy les miatt érvénytelenítették a gólt.”
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA 1–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 50 252 néző. Vezette: Rohit Saggi (Anders Olav Dale, Jörgen Rönning Valstadsve) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Bolla (Osváth, a szünetben), W. Orbán, Dárdai M., Kerkez (Nagy Zs., 77.) – Tóth Alex (Redzic, 63.), Schäfer (Szűcs T., 63.), Vitális – Sallai R. (Schön, 77.), Szoboszlai D. (Baráth P., 87.) – Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
SZLOVÉNIA: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic (Zec, 62.), Janza (Urbancic, 84.) – Stojanovic (Karnicnik, 62.), Cerin (Svetlin, 84.), Elsnik, Sturm (Horvat, 84.) – Vipotnik (Verbic, 62.), Sporar (Matko, 90+1.). Szövetségi kapitány: Bostjan Cesar
Gólszerző: Schön (79.)