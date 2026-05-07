Az Arsenal és a PSG is a bérleteseknek kedvez a budapesti BL-döntős jegyvásárláskor

A Puskás Aréna 67 ezer férőhelyes, ebből 17 200-17 200 jegyet kapnak a döntőben szereplő csapatok hívei. A L'Équipe cikke szerint a PSG a tikettjeit a leghűségesebb és legaktívabb szurkolói között osztja szét. Legfeljebb három jegyértékesítési szakaszra kerül sor május 8. és 18. között.

A cikk megjegyzi, hogy a Parc des Princes stadionban 36 ezer fő bérletes. A PSG közülük három hullámban osztja a jegyeket, ezáltal „megjutalmazza a klub iránti elkötelezettséget”. A kiválasztási szempontok hasonlóak az egy évvel ezelőttihez. A három szempont közül a legfontosabb, hogy előnyben részesítsék a leghűségesebbeket (a régóta bérleteseket), továbbá a legelkötelezettebbek (az Auteuil és a Boulogne szektorok bérletesei) és a legszorgalmasabbak is örülhetnek. A 40 éves vagy afölötti szurkolók előnyben részesülnek, a sarokhelyeknél lévő rendszeres szurkolók 70 euróért (25 ezer forint) vásárolhatnak belépőt, míg azok, akik általában az oldalsó lelátókon ülnek, két jegyet vásárolhatnak 180 euróért (64 ezer forint).

A PSG – tudván, hogy nem mindenki kap jegyet – az előző évhez hasonlóan idén is óriáskivetítőn közvetíti a mérkőzést a Parc des Princes stadionban. Ugyanakkor a PSG a párizsi városházával is tárgyal egy biztonságos szurkolói zóna létrehozásáról. „Ezt mindenképp biztonságos körülmények között kell megvalósítani, de remélem, hogy szép szurkolói zónát tudunk kialakítani” – mondta szerda este Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere.

Az Arsenal oldalán megjelent információk szerint az Emirates Stadionban is közvetítik a döntőt. A londoniak a Puskás Aréna északi oldalára kaptak jegyeket, a legolcsóbb kategória 70 fontba (32 ezer forint), míg a legdrágább 950 fontba (430 ezer) kerül. Az Arsenal esetén is lépcsőzetesen igényelhetnek tiketteket a szurkolók. Első körben a platinabérletesek igényelhetnek jegyeket, de fontos kritérium, hogy legalább három idegenbeli BL-meccsen részt kellett venni. Az ezen feltételt teljesítő igénylők közül garantáltan minden szurkoló tud jegyet venni.

Az Arsenal egy külön repülőjáratot is indít a szurkolók számára, amely a döntő napján reggel indul Londonból Budapestre és vasárnap reggel megy vissza. A jegyek ára erre 859 font (390 ezer forint).

A Guardian a cikkében megemlíti, hogy a Wizz Air a megnövekedett érdeklődésre tekintettel több járatot indít a brit és a magyar főváros között. Az angol portál szerint van olyan szurkoló, aki bécsi, pozsonyi vagy bukaresti úti céllal tervez repülni és onnan busszal érkezne Budapestre.