Német játékvezetője lesz a budapesti Bajnokok Ligája-döntőnek – hivatalos

2026.05.11. 15:28
Daniel Siebert (Fotó: Getty Images)
Daniel Siebert Puskás Aréna BL-döntő
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfőn délután hivatalos honlapján jelentette be, hogy a német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó Bajnokok Ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének.

Az európai szövetség közleménye szerint a 42 éves játékvezető 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken, ez lesz az első európai kupadöntője.

Siebert a mostani szezonban kilenc Bajnokok Ligája-mérkőzésen dolgozott, a döntő két résztvevője, a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal közül utóbbinak kettőt is vezetett: a Sporting CP elleni negyeddöntő első összecsapását, illetve az Atlético Madrid elleni elődöntő visszavágóját.

A Puskás Arénában sorra kerülő találkozón Siebert két partjelzője honfitársai, Jan Seidel és Rafael Foltyn lesznek, negyedik játékvezetőként a svájci Sandro Schärer segíti a munkáját, a VAR-szobában pedig a német Bastian Dankert és Robert Schröder, valamint a spanyol Carlos del Cerro Grande tevékenykedik majd.

Az UEFA bejelentette a többi nemzetközi kupasorozat játékvezetőit is: a női Bajnokok Ligája döntőjében a svéd Tess Olofsson, az Európa-liga döntőjében a francia Francois Letexier, a Konferencialiga fináléjában az olasz Maurizio Mariani bíráskodik majd.

 

