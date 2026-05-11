Német játékvezetője lesz a budapesti Bajnokok Ligája-döntőnek – hivatalos

Az európai szövetség közleménye szerint a 42 éves játékvezető 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken, ez lesz az első európai kupadöntője.

Siebert a mostani szezonban kilenc Bajnokok Ligája-mérkőzésen dolgozott, a döntő két résztvevője, a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal közül utóbbinak kettőt is vezetett: a Sporting CP elleni negyeddöntő első összecsapását, illetve az Atlético Madrid elleni elődöntő visszavágóját.

A Puskás Arénában sorra kerülő találkozón Siebert két partjelzője honfitársai, Jan Seidel és Rafael Foltyn lesznek, negyedik játékvezetőként a svájci Sandro Schärer segíti a munkáját, a VAR-szobában pedig a német Bastian Dankert és Robert Schröder, valamint a spanyol Carlos del Cerro Grande tevékenykedik majd.

Az UEFA bejelentette a többi nemzetközi kupasorozat játékvezetőit is: a női Bajnokok Ligája döntőjében a svéd Tess Olofsson, az Európa-liga döntőjében a francia Francois Letexier, a Konferencialiga fináléjában az olasz Maurizio Mariani bíráskodik majd.