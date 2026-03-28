Schön Szabolcs volt a válogatott legjobbja a szlovénok ellen – NS-osztályzatok

TÓTH BALÁZS 6

A meccs elején többször is kilépett a tizenhatoson kívülre, hogy a labdajáratásban részt vegyen, majd ziccerben nem volt esélye védeni, de megúszták a mieink les miatt. Ezt követően kevés feladata akadt, a 60. percben lábbal védett szépen. Ennyi tétlenség után is jó volt látni, hogy a megfelelő helyen várta a lövést, jól avatkozott közbe, gyors mozdulattal mentett, és amikor a 69. percben lehúzta a labdát a beívelés után, látszott, nagyon egyben van.

BOLLA BENDEGÚZ 4

Bosszantó módon passzolt hosszan Sallai Roland felé a huszadik percben, ígéretes kontra lehetett volna. Voltak jó közbelépései, de csóválta a fejét a kapitány, amikor bedobásból is az ellenfél fejére dobta a labdát. Sokszor ment fel a támadásokhoz, de nem ment neki a játék, nem volt meglepő, hogy már a szünetben lecserélte Marco Rossi.

WILLI ORBÁN 6

A megszokott módon dirigálta a védelmet, a 22. percben ragyogóan akadályozott meg egy indítást, ziccer lett volna a vendégeknek. Az első félidőben háromszor is megunta a tehetetlenséget, és hosszan előreívelt a legmesszebb lévő csatár felé, de abból nem lehetett helyzetet teremteni, még akció sem lett belőle. Elegáns volt a 35. percben, de veszélyesen kemény a szünet előtt, ápolni kellett, akinek nekiment. Fejjel ezúttal sem lehetett legyőzni, voltak kimondottan bravúros megoldásai.

DÁRDAI MÁRTON 6

Veszélyes helyzetben mentett fejjel az ötödik percben, a folytatásban az egyszerűségre törekedett, de a 30. percben a játékintelligenciája segített: érezte, hol lehet veszély, és az utolsó pillanatban, a legjobbkor lépett közbe, ráadásul kirúgással jöhettek a mieink, nagy mentés volt az is. A rá jellemző, hosszú indításokat ezúttal nem alkalmazta, a rövidebb, biztosabb átadásokra törekedett. Védőmunkája rendben volt, nyugodtan, megbízhatóan futballozott.

KERKEZ MILOS 6

Sokat mozgott, az első igazi beadása, amilyeneket sokan várnak tőle, a 28. percben érkezett: jól indult meg, és a védjegyévé váló csavarással tette a labdát a kapu elé, abból könnyen gólpassz lehetett volna. Fura volt a 37. percben látott luft, ott nagyon elszámította magát. Ahogyan a többiek, feljavult a szünet után, sokat futott fel, és ment befelé is, szívesen elhagyta a szokásos zónáját, aktív volt.

SCHÄFER ANDRÁS 5

Sokat passzolt, jó helyekre indult be, akár az ellenfél védői közé is, és bosszankodott, ha nem kapta meg a labdát jó helyzetben. Rossz néven vette, amikor belerúgtak, igaza volt, ilyen nem szokás edzőmeccsen. Sokat futott, kimondottan lelkes volt, ahogy szokott, teljes szívvel, szenvedélyesen futballozott. A jobbak közé tartozott, de egy óra után pihenőt kapott.

VITÁLIS MILÁN 6

Negyvenegy alkalommal ért labdába az első félidőben, kilencvenszázalékos pontossággal passzolt, nem sok kockázatot vállalt. A szünet után ő is aktívabbnak tűnt, a 74. percben szép labdaszerzés után kapura lövéssel próbálkozott, de nem volt szerencséje, a védőt találta el, lelassult a labda, abban több volt. Nem játszott igazán jól, de az idő előrehaladtával egyre nyugodtabb és magabiztosabb lett, a 87. percben remek cselt mutatott be két szlovén között.

SALLAI ROLAND 5

Sokat mozgott, örült, hogy végre nem védő, mint klubjában, a Galatasarayban. A 28. percben szép összjáték végén jó ütemben ment a labda felé, megelőzte védőjét, kapura is tudott lőni, de a kapus védett. Az első félidőben a jobbak közé tartozott. A szünet után nagy helyzetben nem koncentrált megfelelően a lövés pillanatában, rögvest ezután gyönyörűen csavart a hosszú sarok felé, a kapus nagyot védett. A 61. percben szép cselét gyenge lövése követte.

TÓTH ALEX 4

Huszonkilenc labdaérintése volt a szünetig, visszafogottnak tűnt. Bár akadtak jó ütemű átadásai, talán többet várt tőle a kapitány, nem jó adat, hogy az első félidőben hét párharcból kettőt nyert csak meg. Ezzel együtt sokat mozgott, de ez összességében nem volt igazán jó mérkőzése, vélhetően ő is többet várt magától. Ez a mérkőzés is a tanulás része az ő esetében, megbízható volt, de nyugodtan vállalhat többet – szerintünk.

SZOBOSZLAI DOMINIK 6

Agresszív letámadással kezdett, mindenhol felbukkant (megszokásból a jobbhátvéd helyén is), vállalta a cseleket, élvezte a játékot, a 18. percben veszélyesen csavart kapura a szélről. Tapsot kapott, amikor a balbekk helyén szerelt. A szünet előtti két szögletéből az első nagyon veszélyes volt, csaknem gól lett, élesen csavarta be a labdát. Agilisan kezdett a térfélcsere után, parádésan tekert ballal Bárány Donát elé, ziccert teremtett, akárcsak a 61. percben Sallai Rolandnak.

LUKÁCS DÁNIEL 4

Kissé nehezen lendült játékba, könnyen elválasztották a labdától, a 39. percben jól ment el a szélen, de nem oda passzolta be a labdát, ahol Sallai Roland érkezett, rögtön utána sarokkal szépen passzolt Bolla Bendegúzhoz. Súlytalannak tűnt, eltűnt a szlovén védők gyűrűjében, nem volt váratlan, hogy a második félidőre már nem engedte ki a kapitány.

A CSERÉK KÖZÜL

BÁRÁNY Donát (6) kemény belépővel kezdett, és csaknem góllal mutatkozott be: nagy helyzetben a kapust találta el. OSVÁTH Attila (6) bátran felment a vonal mellett, és a gól előtt ragyogóan adott középre jobbról, REDZIC Damir (6) a 72. percben kiváló egyéni megoldással teremtett magának lövőhelyzetet, s bár a kaput nem találta el, felvillanyozó volt az a megmozdulása, sokat sejtetett, jól szállt be, lendületet hozott a játékba. SZŰCS Tamás (5) személyében is újoncot avatott a kapitány, ahogyan a bajnokikon, a futóteljesítményét hozzátette a csapat játékához, így mindig megjátszható volt. NAGY Zsolt (–) rutinból megoldotta a feladatot a meccs záró szakaszában, SCHÖN Szabolcs (7) pedig góllal tért vissza: nem volt tökéletes lövés, de kit érdekel? Éppen így pattant át a labda a szlovén kapuson, évekig nem volt kerettag, megérdemelte ezt a gólt, amennyit tett azért, hogy újra válogatott legyen. BARÁTH Péter (–) kapott néhány percet.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA 1–0 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 50 252 néző. Vezette: Rohit Saggi (Anders Olav Dale, Jörgen Rönning Valstadsve) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez (Nagy Zs., 77.) – Tóth A. (Redzic, 63.), Schäfer (Szűcs T., 63.), Vitális – Sallai (Schön, 77.), Szoboszlai (Baráth P., 87.) – Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

SZLOVÉNIA: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic (Zec, 62.), Janza (Urbancic, 84.) – Stojanovic (Karnicnik, 62.), Cerin (Svetlin, 84.), Elsnik, Sturm (Horvat, 84.) – Vipotnik (Verbic, 62.), Sporar (Matko, 90+1.). Szövetségi kapitány: Bostjan Cesar

Gólszerző: Schön (79.)

