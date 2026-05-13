Szerdai sportműsor: kezdődik a Tour de Hongrie, Magyarország–Kanada hokimeccs

MÁJUS 13., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

A 31. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

21.00: Manchester City–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

A 29. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.00: Brest–Strasbourg

21.00: Lens–PSG

OLASZ KUPA

DÖNTŐ

21.00: Lazio–Inter (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

36. FORDULÓ

19.00: Espanyol–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1)

19.00: Villarreal–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Alavés–Barcelona (Tv: Spíler2)

21.30: Getafe–Mallorca (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

19.00: MLB, Cleveland Guardians–Los Angeles Angels (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Kanada, Neuchatel

KERÉKPÁR

10.00: Xankendi Azerbaijan, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

12.30: Giro d'Italia országúti körverseny, 5. szakasz, Praia a Mare–Potenza, 203 km (Tv: Eurosport1)

13.20: Tour de Hongrie országúti körverseny, 1. szakasz, Gyula–Békéscsaba, 143 km (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: MVM-OSE Lions–Egis Körmend

18.00: SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/)

18.00: Zalakerámia ZTE KK–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

21.00: Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)

NBA

Rájátszás, 2. forduló

csütörtök, 2.00: Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1072 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világkupaverseny, Pazardzsik

8.00: nők, selejtező

SPORTLÖVÉSZET

25, 50 méteres Európa-bajnokság, Eszék

Férfiak

9.00, 13.30: 25 m pisztoly

TEKVANDÓ

Európa-bajnokság, München, férfi 63 kg (Salim Omar Gergely), női 57 kg (Patakfalvy Luca)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Róma

11.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, 2. forduló; nők, egyes, negyeddöntő, páros, 2. forduló (Tv: Match4)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, RÁJÁTSZÁS

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

17.45: EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport)

AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

20.15: Semmelweis OSC–Szegedi VE

ALSÓHÁZ

19.00: DVSE-Master Good–PannErgy-Miskolci VLC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Ballai Attila, Csonka Zsófia Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Pál-Plichta Györgyi pisztolyos szövetségi kapitány

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vb-selejtezőre készül a férfi kézilabda-válogatott

9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: májusi eső ezüstöt ért – magyar futballcsapatok nemzetközi kupadöntői

12.00: Bajnokok – Jászó Ádám úszó, műsorvezető: Nyáguly Gergely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt, Bittmann Emillel

14.00: Asszó Varga Péterrel

14.35: Szorítósarok L. Pap Istvánnal

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendégünk Bátorfi Zoltán, a vb-bronzérmes német női asztalitenisz-válogatott másodedzője

15.35: Pénteken kezdődik a jégkorong-világbajnokság – beszélgetés Szélig Viktorral

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Deák Zsigmond, Somogyi Zsolt, Spiller István

17.00: A BEK/BL-döntők története, 2009

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.35: Beszámoló a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny 1. szakaszáról. Az Európa-ligára és az Eb-re készülnek női röplabdázóink

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Labdarúgás – így készülnek a csapatok az NB I utolsó fordulójára

18.35: Interjúk a MEVZA-tornára és az Európa-ligára készülő női röplabda-válogatott tagjaival

19.00: A férfi kézilabda-válogatott szerbiai vb-selejtezőjére hangolunk

19.35: Ez történt a Tour de Hongrie első szakaszán – extra kiadás

20.00: Labdarúgás – különleges bajnoki teljesítmények, külföldi bajnokságban aranyérmes magyarok

20.35: Tudósítás a Honvéd–BVSC férfi vízilabda- és Honvéd–Alba Fehérvár férfi kosárlabda bajnoki mérkőzésről

21.00: Napi összefoglaló

21.35: A nagy futballkvíz az NB I emlékezetes teljesítményeiről, vendégünk volt Elbert Gábor, Regős László Pál és Wukovics László – ismétlés

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel

