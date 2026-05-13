Szerdai sportműsor: kezdődik a Tour de Hongrie, Magyarország–Kanada hokimeccs
MÁJUS 13., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
A 31. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
21.00: Manchester City–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
A 29. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.00: Brest–Strasbourg
21.00: Lens–PSG
OLASZ KUPA
DÖNTŐ
21.00: Lazio–Inter (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
36. FORDULÓ
19.00: Espanyol–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1)
19.00: Villarreal–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Alavés–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.30: Getafe–Mallorca (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
19.00: MLB, Cleveland Guardians–Los Angeles Angels (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Kanada, Neuchatel
KERÉKPÁR
10.00: Xankendi Azerbaijan, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
12.30: Giro d'Italia országúti körverseny, 5. szakasz, Praia a Mare–Potenza, 203 km (Tv: Eurosport1)
13.20: Tour de Hongrie országúti körverseny, 1. szakasz, Gyula–Békéscsaba, 143 km (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: MVM-OSE Lions–Egis Körmend
18.00: SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/)
18.00: Zalakerámia ZTE KK–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
21.00: Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
NBA
Rájátszás, 2. forduló
csütörtök, 2.00: Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1072 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
Világkupaverseny, Pazardzsik
8.00: nők, selejtező
SPORTLÖVÉSZET
25, 50 méteres Európa-bajnokság, Eszék
Férfiak
9.00, 13.30: 25 m pisztoly
TEKVANDÓ
Európa-bajnokság, München, férfi 63 kg (Salim Omar Gergely), női 57 kg (Patakfalvy Luca)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Róma
11.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, 2. forduló; nők, egyes, negyeddöntő, páros, 2. forduló (Tv: Match4)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, RÁJÁTSZÁS
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
17.45: EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport)
AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
20.15: Semmelweis OSC–Szegedi VE
ALSÓHÁZ
19.00: DVSE-Master Good–PannErgy-Miskolci VLC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Ballai Attila, Csonka Zsófia Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Pál-Plichta Györgyi pisztolyos szövetségi kapitány
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vb-selejtezőre készül a férfi kézilabda-válogatott
9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: májusi eső ezüstöt ért – magyar futballcsapatok nemzetközi kupadöntői
12.00: Bajnokok – Jászó Ádám úszó, műsorvezető: Nyáguly Gergely
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt, Bittmann Emillel
14.00: Asszó Varga Péterrel
14.35: Szorítósarok L. Pap Istvánnal
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendégünk Bátorfi Zoltán, a vb-bronzérmes német női asztalitenisz-válogatott másodedzője
15.35: Pénteken kezdődik a jégkorong-világbajnokság – beszélgetés Szélig Viktorral
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Deák Zsigmond, Somogyi Zsolt, Spiller István
17.00: A BEK/BL-döntők története, 2009
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.35: Beszámoló a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny 1. szakaszáról. Az Európa-ligára és az Eb-re készülnek női röplabdázóink
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Labdarúgás – így készülnek a csapatok az NB I utolsó fordulójára
18.35: Interjúk a MEVZA-tornára és az Európa-ligára készülő női röplabda-válogatott tagjaival
19.00: A férfi kézilabda-válogatott szerbiai vb-selejtezőjére hangolunk
19.35: Ez történt a Tour de Hongrie első szakaszán – extra kiadás
20.00: Labdarúgás – különleges bajnoki teljesítmények, külföldi bajnokságban aranyérmes magyarok
20.35: Tudósítás a Honvéd–BVSC férfi vízilabda- és Honvéd–Alba Fehérvár férfi kosárlabda bajnoki mérkőzésről
21.00: Napi összefoglaló
21.35: A nagy futballkvíz az NB I emlékezetes teljesítményeiről, vendégünk volt Elbert Gábor, Regős László Pál és Wukovics László – ismétlés
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel