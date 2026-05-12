Charlotte Bonaventura is megszólalt a Veszprém berlini BL-visszavágójának végén történtekről

2026.05.12. 17:35
Martinovic nagy lökést kapott a levegőben a meccs végi lövése közben
A kézilabdával foglalkozó egyik francia közösségi oldal, az Intervalle Handball részletesen is foglalkozik a Füchse Berlin–One Veszprém Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján az utolsó másodpercekben történt esettel.

 

Mint ismert, a veszprémi Ivan Martinovic felugrott, mellé lőtt, de közben ketten (Lasse Andersson, Max Darj) is szabálytalankodtak vele szemben. A bírópáros videózás után a Darjnak adott kétperces kiállítással zárta le az esetet.

A portálon az „Ami Berlinben történt, az Berlinben is marad” című képen olvashatjuk a szabálykönyv vonatkozó passzusát (8:5-ös pont), valamint a nőknél olimpiai, világ- és Európa-bajnoki, valamint Bajnokok Ligája-döntőt, a férfiaknál pedig vb-bronzmeccset is vezető Charlotte Bonaventura véleményét is. A szabálykönyv kizárásra vonatkozó pontja szerint a döntéshozatalnál figyelembe kell venni, ha „az egyensúly tényleges elvesztése futás, felugrás vagy lövés közben” megtörténik, ha pedig ez az utolsó 30 másodpercben történik, „…egy játékos szabálytalansága miatt – a 8:5 vagy 8:6, illetve a 8:9, 8:10a vagy 8:10b szabály szerint – elveszíti a lövési lehetőségét vagy egy nyilvánvaló gólszerzési helyzetet, akkor a vétkes játékost vagy hivatalos személyt a megfelelő szabályok szerint ki kell zárni, és a labdát birtokló csapat hétméteres dobást kap”.

Ezt kommentálta Charlotte Bonaventura a következőképp: „Még a kisebb fizikai hatású szabálytalanságok is veszélyessé válhatnak, és súlyos sérülést okozhatnak, ha a játékos futás közben vagy a levegőben van, és emiatt nem tudja megvédeni magát. Ebben az esetben nem az érintkezés intenzitásának, hanem a játékost fenyegető kockázatnak kell irányítania a megítélést, és ez vezethet kizárás alkalmazásához.”

A Veszprém meccsén a kizárás és a hétméteres elmaradt, így hetesek következtek, amiből a Berlin jött ki jobban, és ő készülhet a final fourra.

 

