Luis Enrique ismét szent földdé tette Münchent a PSG számára – nemzetközi lapszemle
FRANCIAORSZÁG
L'Équipe: A francia labdarúgás története gyakran Münchenben íródik, és az Allianz Aréna gyepe továbbra is végtelen öröm forrása a PSG számára. A tavaly május 31-i, Inter ellen szenzációs győzelem óta a párizsi klub szoros kapcsolatban áll a bajor várossal, és szerda este a Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágóján megérdemelt döntetlennel folytatta a sorozatot a Bayern München ellen.
Le Figaro: A Paris Saint-Germain bejutott a döntőbe! A párizsiaknak sokat kellett szenvedniük és hősiesen küzdeniük ezen a rendkívül izgalmas mérkőzésen. A második BL-cím még soha nem volt ilyen közel.
RMC: Izgalmas és hősies – a PSG ismét bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. Nyolc nappal a Parc des Princes-ben játszott fantasztikus első mérkőzésen aratott győzelem után a PSG a visszavágón hősies és hihetetlenül harcias teljesítményt nyújtott, ezzel fontos döntetlent ért el. Párizs így tovább írja a történelmet, és május 30-án Budapesten az Arsenal ellen lép pályára a döntőben.
SPANYOLORSZÁG
Marca: Luis Enrique ismét szent földdé tette Münchent a PSG számára. Dembélé korai góljával tovább növelte az első mérkőzésen megszerzett előnyt – Harry Kane hosszabbításban szerzett találata már túl későn jött a Bayern számára. A párizsiak megvédhetik címüket Arteta Arsenalja ellen.
Mundo Deportivo: Luis Enrique PSG-je május 30-án a Bajnokok Ligája döntőjében Mikel Arteta Arsenaljával találkozik. A budapesti Puskás Arénában spanyol edzők mérkőznek meg egymással. Míg az első találkozó a futballtörténelem egyik legjobb mérkőzéseként vonult be a köztudatba, addig a PSG és a Bayern közötti visszavágót inkább a feszültség és az idegesség jellemezte.
AS: Már nem a Bayern München, hanem a PSG a mumus.
Későn jött a müncheni egyenlítés – a PSG csaphat össze az Arsenallal a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében
ANGLIA
BBC: Az elődöntő visszavágója nem volt olyan klasszikus mérkőzés, mint az első találkozó Párizsban. A Bayern meg volt győződve arról, hogy az első félidőben tizenegyest kellett volna kapniuk, amikor Vitinha a tizenhatoson belül egy tisztázó lövéssel Joao Neves karját találta el, de a szabályok szerint nem ítélhető tizenegyes, ha a labdát egy csapattárs játszotta meg.
The Guardian: A Paris Saint-Germain lép pályára az Arsenal ellen a Bajnokok Ligája döntőjében, mert komolyan vették a dolgot, semlegesítették a gyengélkedő bajorokat, és miután az első mérkőzésen kiépítették előnyüket, alig remegett meg a lábuk a visszavágón.
The Sun: A címvédő nyert. Az első mérkőzésen játszott kilencgólos gólparádé után a Paris Saint-Germain a visszavágón is teljes gőzzel támadta a bajorok kapuját, a Bayern München szánalmas vereséget szenvedett a párharcban. A PSG a Liverpool és a Chelsea után a döntőben újabb angol csapatra mérhet vereséget.
OLASZORSZÁG
Corriere dello Sport: Az első mérkőzés gólokat, látványos játékot és izgalmakat hozott. A visszavágó is hasonlóan alakult, és a Paris Saint-Germain sorozatban második alkalommal bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. A Bayernnek az Allianz Arénában elért 1–1-es döntetlen után magába kell néznie.
Gazzetta dello Sport: A címvédő teljes mértékben megérdemelte, hogy második alkalommal is bejusson a döntőbe, ahol az Arsenal lesz az ellenfele – és egyértelmű esélyesként lép pályára. A Bayernnek nem sikerült ugyanolyan stabil védekezést felmutatnia, mint ellenfelének. Valójában többször is Manuel Neuernek köszönhették, hogy nem kerültek hátrányba, de a legfontosabb, hogy a PSG hatékonyan elfojtotta a bajor támadások lángoló tüzét.
La Repubblica: A PSG ismét bejutott a döntőbe – ezúttal azonban teljesen más taktikával: csupán egyetlen gólt szerzett (Dembélé), és csak egyet kapott (Kane) – méghozzá a 94. percben – egy olyan Bayern ellen, amely ebben az idényben már 175 gólt szerzett. Ez a másik oldala az éremnek, amely mindkét oldalán egyformán ragyog: a védekezés látványossága – sőt, amikor a helyzet megkövetelte, egyenesen védekező csatába is bocsátkoztak. Luis Enrique bebizonyította, hogy az a feltételezés, miszerint közömbös számára a védekezés – vagy hogy csapata egyszerűen képtelen rá –, egyszerűen téves; valójában éppen a védekező stratégiái döntötték el végül az elődöntő visszavágóját.
AUSZTRIA
Kurier: Az elődöntő a végállomás: a Bayern a címvédő Paris SG ellen bukott el.
Kronenzeitung: A PSG ünnepel, a Bayern pedig a könnyek völgyébe zuhant. A Vincent Kompany vezette német bajnok számára idő előtt véget ért a triplázás álma. Kane és társai támadásban nem találták meg a módját, hogy veszélybe sodorják a szorosan védekező vendégeket.
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BAYERN MÜNCHEN (német)–PARIS SAINT-GERMAIN (francia) 1–1 (0–1)
München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: J. Pinheiro (portugál)
BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Stanisic (A. Davies, 67.), Tah (Kim Min Dzse, 67.), Upamecano (Karl, 85.), Laimer – Pavlovic, Kimmich, Musiala (Jackson, 79.) – Olise, Kane, Luis Díaz. Vezetőedző: Vincent Kompany
PSG: Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes (Mayulu, 85.) – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Beraldo, 76.) – D. Doué (L. Hernandez, 76.), O. Dembélé (Barcola, 65.), Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Gólszerző: Kane (90+4.), ill. O. Dembélé (3.)
Továbbjutott: a Paris Saint-Germain, 6–5-ös összesítéssel