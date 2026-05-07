Luis Enrique ismét szent földdé tette Münchent a PSG számára – nemzetközi lapszemle

FRANCIAORSZÁG

L'Équipe: A francia labdarúgás története gyakran Münchenben íródik, és az Allianz Aréna gyepe továbbra is végtelen öröm forrása a PSG számára. A tavaly május 31-i, Inter ellen szenzációs győzelem óta a párizsi klub szoros kapcsolatban áll a bajor várossal, és szerda este a Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágóján megérdemelt döntetlennel folytatta a sorozatot a Bayern München ellen.

Le Figaro: A Paris Saint-Germain bejutott a döntőbe! A párizsiaknak sokat kellett szenvedniük és hősiesen küzdeniük ezen a rendkívül izgalmas mérkőzésen. A második BL-cím még soha nem volt ilyen közel.

RMC: Izgalmas és hősies – a PSG ismét bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. Nyolc nappal a Parc des Princes-ben játszott fantasztikus első mérkőzésen aratott győzelem után a PSG a visszavágón hősies és hihetetlenül harcias teljesítményt nyújtott, ezzel fontos döntetlent ért el. Párizs így tovább írja a történelmet, és május 30-án Budapesten az Arsenal ellen lép pályára a döntőben.

SPANYOLORSZÁG

Marca: Luis Enrique ismét szent földdé tette Münchent a PSG számára. Dembélé korai góljával tovább növelte az első mérkőzésen megszerzett előnyt – Harry Kane hosszabbításban szerzett találata már túl későn jött a Bayern számára. A párizsiak megvédhetik címüket Arteta Arsenalja ellen.

Mundo Deportivo: Luis Enrique PSG-je május 30-án a Bajnokok Ligája döntőjében Mikel Arteta Arsenaljával találkozik. A budapesti Puskás Arénában spanyol edzők mérkőznek meg egymással. Míg az első találkozó a futballtörténelem egyik legjobb mérkőzéseként vonult be a köztudatba, addig a PSG és a Bayern közötti visszavágót inkább a feszültség és az idegesség jellemezte.

AS: Már nem a Bayern München, hanem a PSG a mumus.