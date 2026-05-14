„Ezt csak a legjobbak tudják" – sokat kritizált középpályását dicsérte a Palace-meccs után Guardiola

A Manchester City szerda este meggyőző futballal 3–0-ra verte a Crystal Palace-t, s két fordulóval a bajnokság vége előtt két pont a hátránya az éllovas Arsenallal szemben. A mérkőzés után a City menedzsere, Pep Guardiola örömmel nyugtázta, milyen remekül futballozott a védekező középpályás pozíciójában Phil Foden, aki Antoine Semenyónak és Omar Marmusnak is gólpasszt adott, s a meccs legjobbjának választották.

„A Crystal Palace mélyen védekezett, nagyszerűen tette a dolgát. A tavalyi FA-kupa-döntőben is ezt csinálták, zárt védekezésből gyors átmenetekkel veszélyeztettek, az ilyen csapatok ellen minőség, szikra, tehetség és kreativitás szükséges – olyan dolgok, amelyeket nem lehet mágnestáblán, taktikai értekezleteken, videofelvételeken vagy edzésen megmutatni” – idézi a trénert a manchesteriek hivatalos honlapja.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az 55 éves szakember kiemelte: Fodennek az első gól előtt sarokkal adott passza ilyen volt, s komoly szerepet játszott abban, hogy fel tudták őrölni ellenfelüket.

„Phil kis területen képes ragyogó megoldásokra – ezt csak a legjobbak tudják, nagyon örülök, hogy ilyen jól futballozott” – fogalmazott Guardiola, akinek különösen tetszett, hogy a támadó középpályás úgy tudott ilyen remekül teljesíteni, hogy hátravontabb szerepkörben, Bernardo Silva mögött kellett játszania, csakúgy, mint a Brentford elleni, ugyancsak 3–0-ra megnyert találkozón, amikor Tijjani Reijnderst váltva az utolsó fél órára szállt be.

„Leginkább az tetszett, hogy védekező középpályásként remekelt, olyan poszton, amelyhez nincs hozzászokva. A Brentford elleni meccs utolsó húsz percében is ott játszott – kiemelkedően. Szóval szó sincs arról, hogy lusta és nem fut; hihetetlenül sokat dolgozik. Bernardónak nagyon sokat segített, és odaért a tizenhatos előterébe is, márpedig ő ott a legjobb.”

Fodent ebben az évadban rengeteg kritika érte, ám a City mestere szerint most rácáfolt az őt leírókra, és vastapsot kapott a szurkolóktól az Etihadban.

„Kulcsszerepet szánunk neki a jövőben is. Mindannyian a legjobbat akarjuk neki, és tudjuk, hogy továbbra is képes azon a szinten teljesíteni, mint az elmúlt sok-sok éveben. A szurkolók állva tapsolták meg, most ő is érezhette, mennyire szeretik. Az első gólpassza magáért beszél, a másodiknál pedig a finom mozdulata, és ahogy felért a kapu elé – hihetetlen futballista. Másként nem is lenne velünk ennyi éve, és nem nyertünk volna hat bajnoki címet, illetve egyéb trófeákat együtt. Ragyogóan teljesített” – méltatta játékosát az edzőóriás.

ANGOL PREMIER LEAGUE

A 31. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

Manchester City–Crystal Palace 3–0 (Semenyo 32., Marmus 40., Savinho 84.)