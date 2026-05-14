„Ezt csak a legjobbak tudják" – sokat kritizált középpályását dicsérte a Palace-meccs után Guardiola

2026.05.14. 11:34
Phil Foden továbbra is szerepel Pep Guardiola terveiben (Fotó: Getty Images)
Pep Guardiola örömmel nyugtázta, milyen remekül futballozott a védekező középpályás pozíciójában Phil Foden a Crystal Palace ellen szerdán 3–0-ra megnyert mérkőzésen, s kijelentette: az idény folyamán sokat szidott játékos most rácáfolt az őt kritizálókra, és továbbra is kiemelt helye van a klub terveiben.

A Manchester City szerda este meggyőző futballal 3–0-ra verte a Crystal Palace-t, s két fordulóval a bajnokság vége előtt két pont a hátránya az éllovas Arsenallal szemben. A mérkőzés után a City menedzsere, Pep Guardiola örömmel nyugtázta, milyen remekül futballozott a védekező középpályás pozíciójában Phil Foden, aki Antoine Semenyónak és Omar Marmusnak is gólpasszt adott, s a meccs legjobbjának választották.

„A Crystal Palace mélyen védekezett, nagyszerűen tette a dolgát. A tavalyi FA-kupa-döntőben is ezt csinálták, zárt védekezésből gyors átmenetekkel veszélyeztettek, az ilyen csapatok ellen minőség, szikra, tehetség és kreativitás szükséges – olyan dolgok, amelyeket nem lehet mágnestáblán, taktikai értekezleteken, videofelvételeken vagy edzésen megmutatni” – idézi a trénert a manchesteriek hivatalos honlapja.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az 55 éves szakember kiemelte: Fodennek az első gól előtt sarokkal adott passza ilyen volt, s komoly szerepet játszott abban, hogy fel tudták őrölni ellenfelüket.

„Phil kis területen képes ragyogó megoldásokra – ezt csak a legjobbak tudják, nagyon örülök, hogy ilyen jól futballozott” – fogalmazott Guardiola, akinek különösen tetszett, hogy a támadó középpályás úgy tudott ilyen remekül teljesíteni, hogy hátravontabb szerepkörben, Bernardo Silva mögött kellett játszania, csakúgy, mint a Brentford elleni, ugyancsak 3–0-ra megnyert találkozón, amikor Tijjani Reijnderst váltva az utolsó fél órára szállt be.

„Leginkább az tetszett, hogy védekező középpályásként remekelt, olyan poszton, amelyhez nincs hozzászokva. A Brentford elleni meccs utolsó húsz percében is ott játszott – kiemelkedően. Szóval szó sincs arról, hogy lusta és nem fut; hihetetlenül sokat dolgozik. Bernardónak nagyon sokat segített, és odaért a tizenhatos előterébe is, márpedig ő ott a legjobb.”

Fodent ebben az évadban rengeteg kritika érte, ám a City mestere szerint most rácáfolt az őt leírókra, és vastapsot kapott a szurkolóktól az Etihadban.

„Kulcsszerepet szánunk neki a jövőben is. Mindannyian a legjobbat akarjuk neki, és tudjuk, hogy továbbra is képes azon a szinten teljesíteni, mint az elmúlt sok-sok éveben. A szurkolók állva tapsolták meg, most ő is érezhette, mennyire szeretik. Az első gólpassza magáért beszél, a másodiknál pedig a finom mozdulata, és ahogy felért a kapu elé – hihetetlen futballista. Másként nem is lenne velünk ennyi éve, és nem nyertünk volna hat bajnoki címet, illetve egyéb trófeákat együtt. Ragyogóan teljesített” – méltatta játékosát az edzőóriás.

ANGOL PREMIER LEAGUE
A 31. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Manchester City–Crystal Palace 3–0 (Semenyo 32., Marmus 40., Savinho 84.)

  1. Arsenal

36

24

7

5

68–26

+42 

79 

  2. Manchester City

36

23

8

5

75–32

+43 

77 

  3. Manchester United

36

18

11

7

63–48

+15 

65 

  4. Liverpool

36

17

8

11

60–48

+12 

59 

  5. Aston Villa

36

17

8

11

50–46

+4 

59 

  6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

  7. Brighton

36

14

11

11

52–42

+10 

53 

  8. Brentford 

36

14

9

13

52–49

+3 

51 

  9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

36

13

10

13

46–46

49 

11. Fulham

36

14

6

16

44–50

–6 

48 

12. Sunderland

36

12

12

12

37–46

–9 

48 

13. Newcastle

36

13

7

16

50–52

–2 

46 

14. Leeds United

36

10

14

12

48–53

–5 

44 

15. Crystal Palace

36

11

11

14

38–47

–9 

44 

16. Nottingham Forest

36

11

10

15

45–47

–2 

43 

17. Tottenham

36

9

11

16

46–55

–9 

38 

18. West Ham

36

9

9

18

42–62

–20 

36 

19. Burnley

36

4

9

23

37–73

–36 

21 

20. Wolverhampton

36

3

9

24

25–66

–41 

18 

az állás

 

 

