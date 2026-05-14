„Ezt csak a legjobbak tudják" – sokat kritizált középpályását dicsérte a Palace-meccs után Guardiola
A Manchester City szerda este meggyőző futballal 3–0-ra verte a Crystal Palace-t, s két fordulóval a bajnokság vége előtt két pont a hátránya az éllovas Arsenallal szemben. A mérkőzés után a City menedzsere, Pep Guardiola örömmel nyugtázta, milyen remekül futballozott a védekező középpályás pozíciójában Phil Foden, aki Antoine Semenyónak és Omar Marmusnak is gólpasszt adott, s a meccs legjobbjának választották.
„A Crystal Palace mélyen védekezett, nagyszerűen tette a dolgát. A tavalyi FA-kupa-döntőben is ezt csinálták, zárt védekezésből gyors átmenetekkel veszélyeztettek, az ilyen csapatok ellen minőség, szikra, tehetség és kreativitás szükséges – olyan dolgok, amelyeket nem lehet mágnestáblán, taktikai értekezleteken, videofelvételeken vagy edzésen megmutatni” – idézi a trénert a manchesteriek hivatalos honlapja.
A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az 55 éves szakember kiemelte: Fodennek az első gól előtt sarokkal adott passza ilyen volt, s komoly szerepet játszott abban, hogy fel tudták őrölni ellenfelüket.
„Phil kis területen képes ragyogó megoldásokra – ezt csak a legjobbak tudják, nagyon örülök, hogy ilyen jól futballozott” – fogalmazott Guardiola, akinek különösen tetszett, hogy a támadó középpályás úgy tudott ilyen remekül teljesíteni, hogy hátravontabb szerepkörben, Bernardo Silva mögött kellett játszania, csakúgy, mint a Brentford elleni, ugyancsak 3–0-ra megnyert találkozón, amikor Tijjani Reijnderst váltva az utolsó fél órára szállt be.
„Leginkább az tetszett, hogy védekező középpályásként remekelt, olyan poszton, amelyhez nincs hozzászokva. A Brentford elleni meccs utolsó húsz percében is ott játszott – kiemelkedően. Szóval szó sincs arról, hogy lusta és nem fut; hihetetlenül sokat dolgozik. Bernardónak nagyon sokat segített, és odaért a tizenhatos előterébe is, márpedig ő ott a legjobb.”
Fodent ebben az évadban rengeteg kritika érte, ám a City mestere szerint most rácáfolt az őt leírókra, és vastapsot kapott a szurkolóktól az Etihadban.
„Kulcsszerepet szánunk neki a jövőben is. Mindannyian a legjobbat akarjuk neki, és tudjuk, hogy továbbra is képes azon a szinten teljesíteni, mint az elmúlt sok-sok éveben. A szurkolók állva tapsolták meg, most ő is érezhette, mennyire szeretik. Az első gólpassza magáért beszél, a másodiknál pedig a finom mozdulata, és ahogy felért a kapu elé – hihetetlen futballista. Másként nem is lenne velünk ennyi éve, és nem nyertünk volna hat bajnoki címet, illetve egyéb trófeákat együtt. Ragyogóan teljesített” – méltatta játékosát az edzőóriás.
ANGOL PREMIER LEAGUE
A 31. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Manchester City–Crystal Palace 3–0 (Semenyo 32., Marmus 40., Savinho 84.)
|1. Arsenal
36
24
7
5
68–26
+42
79
|2. Manchester City
36
23
8
5
75–32
+43
77
|3. Manchester United
36
18
11
7
63–48
+15
65
|4. Liverpool
36
17
8
11
60–48
+12
59
|5. Aston Villa
36
17
8
11
50–46
+4
59
|6. Bournemouth
36
13
16
7
56–52
+4
55
|7. Brighton
36
14
11
11
52–42
+10
53
|8. Brentford
36
14
9
13
52–49
+3
51
|9. Chelsea
36
13
10
13
55–49
+6
49
|10. Everton
36
13
10
13
46–46
0
49
|11. Fulham
36
14
6
16
44–50
–6
48
|12. Sunderland
36
12
12
12
37–46
–9
48
|13. Newcastle
36
13
7
16
50–52
–2
46
|14. Leeds United
36
10
14
12
48–53
–5
44
|15. Crystal Palace
36
11
11
14
38–47
–9
44
|16. Nottingham Forest
36
11
10
15
45–47
–2
43
|17. Tottenham
36
9
11
16
46–55
–9
38
|18. West Ham
36
9
9
18
42–62
–20
36
|19. Burnley
36
4
9
23
37–73
–36
21
|20. Wolverhampton
36
3
9
24
25–66
–41
18