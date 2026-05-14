Tóth Rajmund: Örülök a meghívónak, de először klubtörténelmet kell írni

Tóth Rajmund akkor sem esik kétségbe a pályán, ha szoros őrizetet kap – mozgékonysága révén az ilyen helyzetekből is tisztára tudja játszani magát (Fotó: Czinege Melinda)

A SZÖVETSÉGI KAPITÁNY, Marco Rossi keddi kerethirdető sajtótájékoztatóján tudtuk meg, hogy a Finnország és Kazahsztán elleni júniusi felkészülési mérkőzésen bevetésre váró újoncok között ott lesz Tóth Rajmund is. Az ETO FC saját nevelésű középpályása egy kulisszatitkot is elárult: őt már előtte értesítették a hírről.

„Nagyon örültem, már reggel csengett a telefonom, megtisztelő a meghívó – mondta lapunk megkeresésére a 22 éves védekező középpályás, majd gyorsan tisztázta, melyek a prioritások. – Próbálok nem erre figyelni, mert óriási meccs következik szombaton, amelyen klubtörténelmet írhatunk, és mindannyiunknak az az álmunk, hogy Kisvárdán bajnoki címet ünneplünk.”

Tóth Rajmund kacskaringós utat járt be az ETO-val: a klub NB I-es visszajutása után a légiósokkal teli csapat egyik hírmondó magyarja (sokszor ő és Szépe János képviselte akkoriban a kezdőben a hazai labdarúgást), ígéretes alapembere volt, majd 2025 elején kényszerből jobbhátvéd lett. Megállta a helyét (az európai porondon is), noha sokszor elmondta lapunknak is, szeretne visszakerülni a középpályára. Paul Anton decemberi, illetve Vingler László februári sérülése adott neki helyet Vitális Milán mellett, és olyan jól teljesített, hogy negyedik számú középpályásból válogatott kerettag lett

„Az elmúlt két évben rengeteget fejlődött a klub, ahogyan mi, játékosok is. Nem csupán az ETO-nak, egész Győrnek büszkeség, hogy négyünket – rajtam kívül Vitális Milánt, Schön Szabolcsot és Csinger Márkot – meghívták a felnőttválogatott keretébe, de minden korosztályba adunk játékosokat, akik a jövőben hasonlóan fontos szereplői lehetnek a klubnak és a nemzeti együttesnek is. Nagy utazás ez az idény nekem, de a legfontosabb, hogy bajnoki címmel zárjuk le, és onnan lépjünk tovább. Kényszerhelyzet miatt kerültem a jobb oldalra, és azt hiszem, előnyöm is származott ebből, hozzáadott a játékomhoz. Miután mindenki megsérült előttem a középpályán, muszáj volt visszatérnem, és azt éreztem, végre elérkezett az én időm. Fél éve még a vonal mellett futottam, aztán nekem kellett irányítanom a védelmet, vagyis teljesen más szerepkörbe kerültem megint. Nehéz volt visszaszokni, de azt hiszem, ha nem játszom jobbhátvédet, nem lennék válogatott középpályás.”

Az ETO csapatbusza pénteken indul a győri stadiontól, hogy kipihenten készülhessen a csapat a szombaton negyed hatkor kezdődő, klubtörténelmi jelentőségű Kisvárda elleni mérkőzésre. Győzelem esetén ötödik bajnoki címét szerzi meg a 122 éves klub, a döntetlen csak akkor fér bele, ha az FTC szintén döntetlent játszik vagy kikap a ZTE-től, utóbbi esetben az ETO is kikaphat. Természetesen a négyszeres magyar bajnoknál csak a győzelemre gondolnak.

„Mindannyian nagyon várjuk a meccset, jó lett volna lejátszani már a múlt hét végén. Nem gondolok másra, csak arra, hogy ünnepelni akarok. Nem fokozta a nyomást a várakozás, próbáljuk nem is nyomásként kezelni. Továbbra sem kell a bajnoki címre gondolnunk, hanem arra, amire eddig is: győzni kell. Az idény közepén, illetve az elején is így futottunk ki minden meccsre. A stáb is ezt várja, nem azt hangsúlyozza, mekkora jelentősége van ennek. Ha ráfeszülnénk, rosszul jönnénk ki belőle.”

Borbély Balázs már szeptemberben megmondta, kik lesznek magyar válogatottak az ETO-ból

A Nemzeti Sport 2025. szeptember 19-i számában hosszabban nyilatkozott Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője. Arról kérdeztük a győri sikeredzőt, hogy az akkor először meghívott Vitális Milán után kik lehetnek a következő győri játékosok a válogatottban.

„Ha a magyar állampolgársággal is rendelkező Miljan Krpics nem sérül meg, szerintem ő is esélyes lett volna arra, hogy válogatott legyen. Felépülése után minden esélye megvan erre, emellett Schön Szabolcson kívül Csinger Márk és Tóth Rajmund kerülhet képbe, persze csak akkor, ha stabilan jó teljesítményt nyújtanak. Tóth Rajmund inkább a középpályán, nem feltétlenül szervező, hanem romboló, szűrő hatosként. Van még mit fejleszteni rajta, kis tapasztalatra van szüksége és hogy kilencven percen keresztül ugyanolyan intenzitással játsszon nemcsak nemzetközi, hanem NB I-es szinten is. A légiósok közül Nadir Benbuali, remek adottságai vannak.”

Nos, Miljan Krpics a nemzetközi előírások miatt nem lehet magyar válogatott, de Marco Rossi elmondta, meghívná, ha tehetné. S a többiek? Schön, Csinger és Tóth a magyar, Benbuali az algériai válogatottba kapott a nyilatkozat óta meghívót, Schön és Benbuali gólt is szerzett azóta címeres mezben.