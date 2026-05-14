Muszukajev: Ezt a ciklust mindenképpen megcsinálom

Tíz érem világversenyről, egy-egy világ- és Európa-bajnoki arany-, két vb-bronz-, két Eb-ezüst- és négy Eb-bronzérem fűződik Muszukajev Iszmail és Bajcajev Vlagyiszlav nevéhez, amióta magyar színekben szerepelnek. Előbbit 2019-ben honosítottuk, világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát, utóbbi két-két Európa-bajnoki második és harmadik helyezéssel büszkélkedhet.

A 33 éves Muszukajevet az egyik leg­energikusabb, legkreatívabb birkózónak tartották, tartják a világon, a legnagyobb sikereit még a 65 kilogrammosok között érte el. A párizsi olimpia óta nem láthattuk őt abban a súlycsoportban, eggyel feljebb, a 70 kilósok mezőnyében versenyez, noha ebben a kategóriában még nem mutatta meg a benne rejlő zsenit, legutóbb, áprilisban a dobogó harmadik fokára állt a fel a tiranai Európa-bajnokságon.

„A játékokat követően több problémával bajlódtam, amelyek még mindig megnehezítik az életemet. Idén például gyomorfekély hátráltatott, műteni is kellett. Ezek miatt előreláthatólag a következő időszakban is hetven kilóban maradok. Tudom, ez a súly nem szerepel az ötkarikás programban, de ezt a ciklust mindenképpen végig szeretném csinálni, hogy pontosan miként, meglátjuk” – hangsúlyozta Muszukajev.

Arról is beszélt, hogy az albániai kontinensviadalon sem tudott csúcsformában birkózni: „A verseny előtt megbetegedtem, így kellett versenyeznem. Két évvel ezelőtt is hetven kilóban szereztem Eb-bronzérmet, egyébként akkor is betegen birkóztam. Általában jól érzem magam ebben a kategóriában, de való igaz, a legjobbamat itt még nem tudtam megmutatni.”

A 35 esztendős Bajcajev a honosítását követő első világversenyen, a 2022-es budapesti Európa-bajnokságon szerzett először érmet magyar színekben – ezüstöt. Egészen tavalyig a 97 kilogrammosok között szerepelt, akkor azonban az a döntés született, hogy nehézsúlyban próbál szerencsét. Nem is sikerült rosszul az éve, ötödik helyen zárt a világ- és az Európa-bajnokságon.

Idén szintet lépett, négy év után szerepelhetett ismét Eb-fináléban – habár kikapott a címvédő, olimpiai bronz­érmes és világbajnoki ezüstérmes azeri Giorgi Mesvildisvilitől, elégedetten távozhatott a Feti Borova Sportcsarnokból.

„Rengeteget erősödtem, sokat edzettem és nagyon kemény fizikai munkát végeztem – mondja Bajcajev. – Szépen gyarapodott a súlyom, bár ebben van még hová fejlődni. Amikor tavaly szőnyegre léptem, még olyan volt, mintha kilencvenhét kilósan próbálnám megverni a nehézsúlyúakat, ez idénre megváltozott, ami azt mutatja, hogy jó úton haladok. Nagyon örülök az ezüstéremnek, megerősítette az önbizalmamat.”

Bajcajevet arról is kérdeztük, meddig tervezi még a pályafutását: „Az Eb után adtam magamnak egy kis pihenőt, nagy szükségem van rá. Hamarosan azonban újra nekilátok a munkának, és elkezdem a felkészülést a vébére. Jelenleg a világranglista negyedik helyén állok, ez jó eredmény, ettől függetlenül arra törekszem, hogy még előkelőbb helyre kerüljek. Egyelőre csak a világbajnokságig tervezek, de természetesen nagy álmom, az olimpia is itt lebeg még a szemem előtt.”