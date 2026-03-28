Schön Szabolcs: Gyermekkori álmom valósult meg

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.03.28. 21:41
Schön Szabolcs gólját ünneplik a társak (Fotó: Szabó Miklós)
Osváth Attila Vitális Milán Schön Szabolcs Magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott idei első, felkészülési mérkőzésén Schön Szabolcs góljával 1–0-ra legyőzte Szlovéniát a Puskás Arénában. A meccs után a gólszerző mellett Vitális Milán és Osváth Attila is nyilatkozott a csapat teljesítményéről.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA 1–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 50 252 néző. Vezette: Rohit Saggi (Anders Olav Dale, Jörgen Rönning Valstadsve) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez (Nagy Zs., 77.) – Tóth A. (Redzic, 63.), Schäfer (Szűcs T., 63.), Vitális – Sallai (Schön, 77.), Szoboszlai (Baráth P., 87.) – Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
SZLOVÉNIA: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic (Zec, 62.), Janza (Urbancic, 84.) – Stojanovic (Karnicnik, 62.), Cerin (Svetlin, 84.), Elsnik, Sturm (Horvat, 84.) – Vipotnik (Verbic, 62.), Sporar (Matko, 90+1.). Szövetségi kapitány: Bostjan Cesar
Gólszerző: Schön (79.)

