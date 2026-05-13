Küszöbön Abu Fani klubváltása, nem kevés pénzt kaphat a Fradi – sajtóhír

2026.05.13. 16:19
Mohammed Abu Fani legutóbb az Újpest ellen volt eredményes (Fotó: Török Attila)
átigazolás Crvena zvezda Mohammed Abu Fani Ferencváros
A kezdeti pletykákhoz képest a Ferencváros jóval magasabb összegért értékesítheti egyik legfontosabb játékosát, Mohammed Abu Fanit az átigazolási piacon – számolt be róla az izraeli Sport5.

Kedden arról számoltunk be szerb sajtóértesülésre hivatkozva, hogy a Dejan Sztankovics vezette Crvena zvezda lecsapna a Ferencváros meghatározó labdarúgójára, Mohammed Abu Fanira. A Telegraf akkor 500 ezer eurós lehetséges transzferdíjról írt.

Ehhez képest az izraeli Sport5 ennek az összegnek a dupláját-tripláját (1–1.5 millió euró) tartja reálisnak, a forrás szerint a felek már közel járnak a megállapodáshoz. Érdekesség, hogy a Transfermarkt 3 millió euróra becsüli a 28 éves játékos értékét, de a tárgyalások szempontjából a belgrádiaknak jól jön, hogy Abu Fani szerződése jövő nyáron lejárna a Fradinál.

Abu Fani 2023 nyarán igazolt a zöld-fehérekhez, azóta 116 tétmérkőzésen 14 gólt és 36 asszisztot jegyzett a klub színeiben.

 

