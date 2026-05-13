Marco Rossi: Az írek elleni vereség még mindig fáj
A görög Manosz Sztaramopulosznak adott interjú viszonylag távolról, a 2024-es Európa-bajnokságtól indult: Marco Rossi megjegyezte, többet érdemeltünk volna, majd az azt követő Nemzetek Ligája-sorozatra is kitért, kiemelve, megvertük azt a Bosznia-Hercegovinát idegenben, amely Olaszország ellen jutott ki idén a vb-re.
Ezt követően jöhetett témaként a máig fájdalmasan záruló vb-selejtező: „Három meccsen is az utolsó percekben, a hosszabbításban kaptunk gólt, nem láttam még hasonlót. Felelősek vagyunk érte, ugyanakkor balszerencsések is. Úgy érzem, visszatérünk a helyes útra, nincs idő siránkozni. Magyarország újjászületik, de az írek elleni kiesés még mindig fáj. A cél most az, hogy visszajussunk a Nemzetek Ligája A-divíziójába, majd ki szeretnénk jutni az Eb-re. A futballban nehéz hosszú távú terveket szőni, de biztos vagyok benne, hogy tudunk és fogunk is fejlődni” – mondta Rossi.
A keretről és saját játékelképzeléseiről is beszélt: „Rugalmas, technikás játékosaink vannak, akik labdabirtoklásban is biztosak. A középcsatárposzttal régóta bajban vagyunk, de most ott van nekünk Varga Barnabás, és Bárány Donát is mutatott biztató jeleket. Gyorsak vagyunk, jók az átmenetekben. A játékunkat, elképzeléseinket muszáj a modern trendekhez alakítani, de anélkül, hogy elfelejtenénk identitásunkat. Pep Guardiola remek példa erre, ő is változtatott a játékán, amikor látta, hogy már más stílusú játékosai vannak, és a futball is más irányba halad.”
A vb esélyesének Argentínát tartja, de beszélt a BL-ről is: „Két játékosunk, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt a PSG elleni negyeddöntős párharcban. Szerettem volna őket a budapesti döntőben látni, de erősebb klub a PSG, tovább is jutott, nehéz megállítani.”
A MAGYAR VÁLOGATOTT 29 FŐS BŐ KERETE
Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Először kapott meghívót Kovács Bendegúz, Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert és Tóth Rajmund.
A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
JÚNIUS 5., PÉNTEK
19.45: Magyarország–Finnország, Budapest
JÚNIUS 9., KEDD
Magyarország–Kazahsztán, Debrecen