Marco Rossi: Az írek elleni vereség még mindig fáj

A görög Manosz Sztaramopulosznak adott interjú viszonylag távolról, a 2024-es Európa-bajnokságtól indult: Marco Rossi megjegyezte, többet érdemeltünk volna, majd az azt követő Nemzetek Ligája-sorozatra is kitért, kiemelve, megvertük azt a Bosznia-Hercegovinát idegenben, amely Olaszország ellen jutott ki idén a vb-re.

Ezt követően jöhetett témaként a máig fájdalmasan záruló vb-selejtező: „Három meccsen is az utolsó percekben, a hosszabbításban kaptunk gólt, nem láttam még hasonlót. Felelősek vagyunk érte, ugyanakkor balszerencsések is. Úgy érzem, visszatérünk a helyes útra, nincs idő siránkozni. Magyarország újjászületik, de az írek elleni kiesés még mindig fáj. A cél most az, hogy visszajussunk a Nemzetek Ligája A-divíziójába, majd ki szeretnénk jutni az Eb-re. A futballban nehéz hosszú távú terveket szőni, de biztos vagyok benne, hogy tudunk és fogunk is fejlődni” – mondta Rossi.

A keretről és saját játékelképzeléseiről is beszélt: „Rugalmas, technikás játékosaink vannak, akik labdabirtoklásban is biztosak. A középcsatárposzttal régóta bajban vagyunk, de most ott van nekünk Varga Barnabás, és Bárány Donát is mutatott biztató jeleket. Gyorsak vagyunk, jók az átmenetekben. A játékunkat, elképzeléseinket muszáj a modern trendekhez alakítani, de anélkül, hogy elfelejtenénk identitásunkat. Pep Guardiola remek példa erre, ő is változtatott a játékán, amikor látta, hogy már más stílusú játékosai vannak, és a futball is más irányba halad.”

A vb esélyesének Argentínát tartja, de beszélt a BL-ről is: „Két játékosunk, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt a PSG elleni negyeddöntős párharcban. Szerettem volna őket a budapesti döntőben látni, de erősebb klub a PSG, tovább is jutott, nehéz megállítani.”