90 millió euró évente – Lewandowski ennyiért választhatja Szaúd-Arábiát

Az értesülés szerint a szaúdi élvonalban szereplő Al-Hilal évi 90 millió eurós fizetést kínál Robert Lewandowskinak. Ez messze a legmagasabb bérű szerződés lenne a lengyel válogatott támadó karrierjében, Szaúdi-Arábiában pedig csak Karim Benzema és Cristiano Ronaldo keres ennél jobban.

Az utóbbi hónapokban több klubbal is hírbe hozták a Barcelona 37 éves, lejáró szerződésű futballistáját. Felmerült többek között a Juventus, a Milan, a Manchester United és a Chicago Fire érdeklődése is, de konkrét ajánlatot egyik klub sem küldött. Nemrég a Porto elnöke, André Villas-Boas erősítette meg, hogy bár szívesen látnák Lewandowskit, nem tudják megfizetni őt.

Az Al-Hilal viszont nagy lépést tett a játékos megszerzése érdekében.

Amennyiben a rutinos játékos elfogadja az ajánlatot, világsztárokkal kerülne egy csapatba. Az Al-Hilal keretében szerepel többek között Karim Benzema, Szergej Milinkovics-Szavics, Malcom, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández és Darwin Núnez is, míg a vezetőedző a korábbi interes szakember, Simone Inzaghi.