„Most egy kicsit élvezzük” – Luis Enriquének csupán egy trófea hiányzik az új PSG-rekordhoz

A francia bajnokságban Luis Enrique előtt nem volt olyan vezetőedző, aki az első három idényében bajnoki címre vezette csapatát. Ez tehát már új rekord, és megdőlhet a klubcsúcs is: a spanyol eddig ugyanúgy 11 trófeát nyert a PSG-vel, mint a 2013 és 2016 között állásban lévő Laurent Blanc – az Arsenal elleni budapesti Bajnokok Ligája-döntő hozhatja el a 12. serleget.

„A három bajnoki cím közül ez a legédesebb, talán mert ezt szereztük meg a legnehezebben – értékelt Luis Enrique a Lens elleni 2–0-s győzelem után. – Ellenfelünk nagyon jó munkát végzett, nem volt könnyű legyűrnünk. Különleges idényt futunk, sok sérülés okozott gondot, és a legtöbb csapatéhoz képest nagyon rövid volt a múlt nyári szünetünk, nem volt könnyű kezelni minden kihívást. Szóval rászolgáltunk arra, hogy most egy kicsit élvezzük a pillanatot.”

A spanyol trénert Matvej Szafonov kapus szerda esti nagyszerű teljesítményéről is kérdezték (a statisztikákba nyolc nagy védés került, PSG-kapusnak az utóbbi években nagyon ritkán kellett ennyit dolgoznia ahhoz, hogy megússzon kapott gól nélkül egy mérkőzést).

„Lehet, hogy önöket meglepte a kiváló produkciója, de engem nem. A rajt óta hajtogatom, hogy három kiváló kapusunk van. Lucas Chevalier-vel kezdtük az idényt, csakhogy a pillanatnyi legerősebb összeállítás érdekében mindig változtatunk, és ez alól a kapusposzt sem kivétel. Minden párizsinak a maximumot kell nyújtania a pályán, ha megkapja a lehetőséget az edzőtől, máskülönben legközelebb nem játszik. A látottak alapján a Lens talán többet érdemelt volna, de ezen a mérkőzésen is elvégeztük azt a munkát, amely a bajnoki cím megszerzéséhez kellett. Kilencvenkilenc százalékig biztos volt már a meccs előtt, hogy bajnokok leszünk, ezt »csak« hivatalossá tettük.”

„Fontosnak tartottuk, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, nagyon boldogok vagyunk, hogy így lettünk bajnokok – ezek már a meccs legjobbjának megválasztott Matvej Szafonov szavai. – Minden elismerésünk a Lensé, remek futballt játszott, nagyon meg kellett harcolnunk a győzelemért. A védéseim? Csak a munkámat végeztem…”

A PSG-nek még két mérkőzése lesz az idényben: vasárnap a Paris FC elleni, már tét nélküli, de a presztízs szempontjából nem mellékes bajnoki zárás idegenben, majd május 30-án a már említett BL-döntő.

Egy kiemelkedő jelentőségű trófea tehát még bekerülhet a gyűjteménybe.

Ami a hazai porondot illeti, az utóbbi másfél évtizedben (a katari tulajdonlás 2011-es kezdete óta) nyomasztó a PSG fölénye: a trófeaszámláló 38-nál tart (12-12 bajnoki cím és szuperkupa, 8 Francia Kupa, 6 Ligakupa) – a lista második helyén álló Lille és Lyon vitrinjébe 2-2 serleg került ez idő alatt…