„Most egy kicsit élvezzük” – Luis Enriquének csupán egy trófea hiányzik az új PSG-rekordhoz

2026.05.14. 11:29
Luis Enrique eddig 20 trófeát nyert klubedzőként – a PSG-vel a 11.-et tette biztossá szerda este (Fotó: Getty Images)
A szerda esti francia bajnoki címvédés után Luis Enriquének már csak egy trófea hiányzik ahhoz, hogy a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának legeredményesebb vezetőedzője legyen.

A francia bajnokságban Luis Enrique előtt nem volt olyan vezetőedző, aki az első három idényében bajnoki címre vezette csapatát. Ez tehát már új rekord, és megdőlhet a klubcsúcs is: a spanyol eddig ugyanúgy 11 trófeát nyert a PSG-vel, mint a 2013 és 2016 között állásban lévő Laurent Blanc – az Arsenal elleni budapesti Bajnokok Ligája-döntő hozhatja el a 12. serleget.

„A három bajnoki cím közül ez a legédesebb, talán mert ezt szereztük meg a legnehezebben – értékelt Luis Enrique a Lens elleni 2–0-s győzelem után. – Ellenfelünk nagyon jó munkát végzett, nem volt könnyű legyűrnünk. Különleges idényt futunk, sok sérülés okozott gondot, és a legtöbb csapatéhoz képest nagyon rövid volt a múlt nyári szünetünk, nem volt könnyű kezelni minden kihívást. Szóval rászolgáltunk arra, hogy most egy kicsit élvezzük a pillanatot.”

A spanyol trénert Matvej Szafonov kapus szerda esti nagyszerű teljesítményéről is kérdezték (a statisztikákba nyolc nagy védés került, PSG-kapusnak az utóbbi években nagyon ritkán kellett ennyit dolgoznia ahhoz, hogy megússzon kapott gól nélkül egy mérkőzést).

„Lehet, hogy önöket meglepte a kiváló produkciója, de engem nem. A rajt óta hajtogatom, hogy három kiváló kapusunk van. Lucas Chevalier-vel kezdtük az idényt, csakhogy a pillanatnyi legerősebb összeállítás érdekében mindig változtatunk, és ez alól a kapusposzt sem kivétel. Minden párizsinak a maximumot kell nyújtania a pályán, ha megkapja a lehetőséget az edzőtől, máskülönben legközelebb nem játszik. A látottak alapján a Lens talán többet érdemelt volna, de ezen a mérkőzésen is elvégeztük azt a munkát, amely a bajnoki cím megszerzéséhez kellett. Kilencvenkilenc százalékig biztos volt már a meccs előtt, hogy bajnokok leszünk, ezt »csak« hivatalossá tettük.”

„Fontosnak tartottuk, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, nagyon boldogok vagyunk, hogy így lettünk bajnokok – ezek már a meccs legjobbjának megválasztott Matvej Szafonov szavai. Minden elismerésünk a Lensé, remek futballt játszott, nagyon meg kellett harcolnunk a győzelemért. A védéseim? Csak a munkámat végeztem…”

A PSG-nek még két mérkőzése lesz az idényben: vasárnap a Paris FC elleni, már tét nélküli, de a presztízs szempontjából nem mellékes bajnoki zárás idegenben, majd május 30-án a már említett BL-döntő.

Egy kiemelkedő jelentőségű trófea tehát még bekerülhet a gyűjteménybe.

Ami a hazai porondot illeti, az utóbbi másfél évtizedben (a katari tulajdonlás 2011-es kezdete óta) nyomasztó a PSG fölénye: a trófeaszámláló 38-nál tart (12-12 bajnoki cím és szuperkupa, 8 Francia Kupa, 6 Ligakupa) – a lista második helyén álló Lille és Lyon vitrinjébe 2-2 serleg került ez idő alatt…

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Paris SG

33

24

4

5

73–27

+46 

76 

  2. Lens

33

21

4

8

62–35

+27 

67 

  3. Lille

33

18

7

8

52–35

+17 

61 

  4. Lyon

33

18

6

9

53–36

+17 

60 

  5. Rennes

33

17

8

8

58–47

+11 

59 

  6. Marseille

33

17

5

11

60–44

+16 

56 

  7. Monaco

33

16

6

11

56–49

+7 

54 

  8. Strasbourg

33

14

8

11

53–43

+10 

50 

  9. Lorient

33

11

12

10

48–49

–1 

45 

10. Toulouse

33

12

8

13

47–46

+1 

44 

11. Paris FC

33

10

11

12

45–49

–4 

41 

12. Brest

33

10

8

15

42–54

–12 

38 

13. Angers

33

9

8

16

28–47

–19 

35 

14. Le Havre

33

6

14

13

30–44

–14 

32 

15. Auxerre

33

7

10

16

32–44

–12 

31 

16. Nice

33

7

10

16

37–60

–23 

31 

17. Nantes

33

5

8

20

29–52

–23 

23 

18. Metz

33

3

7

23

32–76

–44 

16 

 

 

