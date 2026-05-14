„Most egy kicsit élvezzük” – Luis Enriquének csupán egy trófea hiányzik az új PSG-rekordhoz
A francia bajnokságban Luis Enrique előtt nem volt olyan vezetőedző, aki az első három idényében bajnoki címre vezette csapatát. Ez tehát már új rekord, és megdőlhet a klubcsúcs is: a spanyol eddig ugyanúgy 11 trófeát nyert a PSG-vel, mint a 2013 és 2016 között állásban lévő Laurent Blanc – az Arsenal elleni budapesti Bajnokok Ligája-döntő hozhatja el a 12. serleget.
„A három bajnoki cím közül ez a legédesebb, talán mert ezt szereztük meg a legnehezebben – értékelt Luis Enrique a Lens elleni 2–0-s győzelem után. – Ellenfelünk nagyon jó munkát végzett, nem volt könnyű legyűrnünk. Különleges idényt futunk, sok sérülés okozott gondot, és a legtöbb csapatéhoz képest nagyon rövid volt a múlt nyári szünetünk, nem volt könnyű kezelni minden kihívást. Szóval rászolgáltunk arra, hogy most egy kicsit élvezzük a pillanatot.”
A spanyol trénert Matvej Szafonov kapus szerda esti nagyszerű teljesítményéről is kérdezték (a statisztikákba nyolc nagy védés került, PSG-kapusnak az utóbbi években nagyon ritkán kellett ennyit dolgoznia ahhoz, hogy megússzon kapott gól nélkül egy mérkőzést).
„Lehet, hogy önöket meglepte a kiváló produkciója, de engem nem. A rajt óta hajtogatom, hogy három kiváló kapusunk van. Lucas Chevalier-vel kezdtük az idényt, csakhogy a pillanatnyi legerősebb összeállítás érdekében mindig változtatunk, és ez alól a kapusposzt sem kivétel. Minden párizsinak a maximumot kell nyújtania a pályán, ha megkapja a lehetőséget az edzőtől, máskülönben legközelebb nem játszik. A látottak alapján a Lens talán többet érdemelt volna, de ezen a mérkőzésen is elvégeztük azt a munkát, amely a bajnoki cím megszerzéséhez kellett. Kilencvenkilenc százalékig biztos volt már a meccs előtt, hogy bajnokok leszünk, ezt »csak« hivatalossá tettük.”
„Fontosnak tartottuk, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, nagyon boldogok vagyunk, hogy így lettünk bajnokok – ezek már a meccs legjobbjának megválasztott Matvej Szafonov szavai. – Minden elismerésünk a Lensé, remek futballt játszott, nagyon meg kellett harcolnunk a győzelemért. A védéseim? Csak a munkámat végeztem…”
A PSG-nek még két mérkőzése lesz az idényben: vasárnap a Paris FC elleni, már tét nélküli, de a presztízs szempontjából nem mellékes bajnoki zárás idegenben, majd május 30-án a már említett BL-döntő.
Egy kiemelkedő jelentőségű trófea tehát még bekerülhet a gyűjteménybe.
Ami a hazai porondot illeti, az utóbbi másfél évtizedben (a katari tulajdonlás 2011-es kezdete óta) nyomasztó a PSG fölénye: a trófeaszámláló 38-nál tart (12-12 bajnoki cím és szuperkupa, 8 Francia Kupa, 6 Ligakupa) – a lista második helyén álló Lille és Lyon vitrinjébe 2-2 serleg került ez idő alatt…
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
33
24
4
5
73–27
+46
76
|2. Lens
33
21
4
8
62–35
+27
67
|3. Lille
33
18
7
8
52–35
+17
61
|4. Lyon
33
18
6
9
53–36
+17
60
|5. Rennes
33
17
8
8
58–47
+11
59
|6. Marseille
33
17
5
11
60–44
+16
56
|7. Monaco
33
16
6
11
56–49
+7
54
|8. Strasbourg
33
14
8
11
53–43
+10
50
|9. Lorient
33
11
12
10
48–49
–1
45
|10. Toulouse
33
12
8
13
47–46
+1
44
|11. Paris FC
33
10
11
12
45–49
–4
41
|12. Brest
33
10
8
15
42–54
–12
38
|13. Angers
33
9
8
16
28–47
–19
35
|14. Le Havre
33
6
14
13
30–44
–14
32
|15. Auxerre
33
7
10
16
32–44
–12
31
|16. Nice
33
7
10
16
37–60
–23
31
|17. Nantes
33
5
8
20
29–52
–23
23
|18. Metz
33
3
7
23
32–76
–44
16