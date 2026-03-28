Marco Rossi sok játékosát megdicsérte és visszatért Arne Slot mondatai kapcsán tett nyilatkozatára is

„Szlovénia nagyszerűen futballozott az első félidőben. Nagy nyomást helyezett ránk, magasan játszott, beszorított bennünket – kezdte Marco Rossi – Lassan tudtunk csak labdákat szerezni, előretörni. Gyorsabban kellett volna ritmust váltanunk. A szünet után már sokkal jobbak voltunk. Legalább két-három tiszta helyzetet teremtettünk. Korábban is betalálhattunk volna, de csak sikerült elérnünk a győzelmet. Fontos megnyerni a felkészülési meccseket is, ez hozzájárul a morálunk javításához.”

A szövetségi kapitány kitért csapata hibáira is.

„Az utolsó percekben beszorultunk a kapunk elé. Ezt feltétlenül kerülnünk kell a jövőben. Beszéltünk is erről a játékosokkal. Öt perc volt a végén, amikor nyomás alatt voltunk, de tudjuk: néhány másodperce elég ahhoz, hogy baj legyen. Ezen muszáj javítanunk!”

„A szünetben korrigáltam néhány olyan dolgot, amelyek nem működtek az első félidőben. Az érdem azonban – mint mindig – a játékosoké. Meg kell értsük, hogy a taktikai tervet az első perctől az utolsóig le kell hozni. Nem lehet visszahúzódni vezetésnél.”

„Sikerült jól védekeznünk. Néhány helyzetnél a játékvezető nem fújta le a lest, emiatt nézett ki úgy, mintha hibáztunk volna. Fontos, hogy vonalként dolgoztunk. Gondoljanak bele abba, hogy a keret hétfőn találkozott, de a belső védőink csak a pénteki utolsó edzésen dolgoztak együtt. Ennek ellenére nagyon jó mérkőzést hoztak le – ezt kell folytatnunk.”

A magyar válogatott szövetségi kapitánya több játékosát is megdicsérte. Kiemelte a debütáló Bárány Donát teljesítményét, aki „minden labdáért megküzdött”. Úgy véli, Vitális Milán „kiválóan játszott a második félidőben.”

„Szűcs Tamást nagyon nagyra tartjuk. Olyan lábakkal van megáldva, mint Davide Lanzafame – utalt egykori játékosára a Budapest Honvédból Rossi. – Ha nagyobb önbizalomra tesz szert és két-három apróságot még megért, amik fontosak ahhoz, hogy középen játsszon, nagy hasznunkra lesz” – mondta a nemzeti csapatban bemutatkozó debreceni középpályásról.

„Tóth Balázs jelen pillanatban az első számú kapusunk. A keretünkben azonban Szappanos Péternek is fontos szerepe van. Yaakobishvili Áronnak pedig kiváló a személyisége, a hozzáállása és nagyon jól véd lábbal. Ezek a sajátosságai kiemelik őt. Várjuk, hogy a felnőttekkel is játszassák. Egyébként Pécsi Ármin is ilyen. Kapusutánpótlás terén jól le vagyunk fedve.”