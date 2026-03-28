Marco Rossi sok játékosát megdicsérte és visszatért Arne Slot mondatai kapcsán tett nyilatkozatára is
„Szlovénia nagyszerűen futballozott az első félidőben. Nagy nyomást helyezett ránk, magasan játszott, beszorított bennünket – kezdte Marco Rossi – Lassan tudtunk csak labdákat szerezni, előretörni. Gyorsabban kellett volna ritmust váltanunk. A szünet után már sokkal jobbak voltunk. Legalább két-három tiszta helyzetet teremtettünk. Korábban is betalálhattunk volna, de csak sikerült elérnünk a győzelmet. Fontos megnyerni a felkészülési meccseket is, ez hozzájárul a morálunk javításához.”
A szövetségi kapitány kitért csapata hibáira is.
„Az utolsó percekben beszorultunk a kapunk elé. Ezt feltétlenül kerülnünk kell a jövőben. Beszéltünk is erről a játékosokkal. Öt perc volt a végén, amikor nyomás alatt voltunk, de tudjuk: néhány másodperce elég ahhoz, hogy baj legyen. Ezen muszáj javítanunk!”
„A szünetben korrigáltam néhány olyan dolgot, amelyek nem működtek az első félidőben. Az érdem azonban – mint mindig – a játékosoké. Meg kell értsük, hogy a taktikai tervet az első perctől az utolsóig le kell hozni. Nem lehet visszahúzódni vezetésnél.”
„Sikerült jól védekeznünk. Néhány helyzetnél a játékvezető nem fújta le a lest, emiatt nézett ki úgy, mintha hibáztunk volna. Fontos, hogy vonalként dolgoztunk. Gondoljanak bele abba, hogy a keret hétfőn találkozott, de a belső védőink csak a pénteki utolsó edzésen dolgoztak együtt. Ennek ellenére nagyon jó mérkőzést hoztak le – ezt kell folytatnunk.”
A magyar válogatott szövetségi kapitánya több játékosát is megdicsérte. Kiemelte a debütáló Bárány Donát teljesítményét, aki „minden labdáért megküzdött”. Úgy véli, Vitális Milán „kiválóan játszott a második félidőben.”
„Szűcs Tamást nagyon nagyra tartjuk. Olyan lábakkal van megáldva, mint Davide Lanzafame – utalt egykori játékosára a Budapest Honvédból Rossi. – Ha nagyobb önbizalomra tesz szert és két-három apróságot még megért, amik fontosak ahhoz, hogy középen játsszon, nagy hasznunkra lesz” – mondta a nemzeti csapatban bemutatkozó debreceni középpályásról.
„Tóth Balázs jelen pillanatban az első számú kapusunk. A keretünkben azonban Szappanos Péternek is fontos szerepe van. Yaakobishvili Áronnak pedig kiváló a személyisége, a hozzáállása és nagyon jól véd lábbal. Ezek a sajátosságai kiemelik őt. Várjuk, hogy a felnőttekkel is játszassák. Egyébként Pécsi Ármin is ilyen. Kapusutánpótlás terén jól le vagyunk fedve.”
A Nemzeti Sport kérdésére Marco Rossi Sallai Roland játékáról is elmondta a véleményét.
„Két-három tiszta helyzet adódott előtte. Nagyon ügyesen alakította ki ezeket és persze az is kiemelendő, ahogyan megtalálták őt a labdákkal. Ha hasonló lehetőségei lennének Görögország ellen, biztos vagyok benne, hogy két-három lehetőségből gólt szerezne. A klubcsapatában, a Galatasarayban nagyon messze játszatják a kaputól, ez biztosan érződött. Nagyon jól futballozott, felvállalt egy az egy elleni párharcokat, helyzeteket teremtett. Néhány hibát elkövetett és sok energiát elpazarolt.”
„A bal oldalon Schön Szabolcsnak és Nagy Zsoltnak is igyekeztem lehetőséget adni. Schöni remek hozzáállással lépett pályára, ki is használt egy helyzetet. Voltak különbségek a játékosaim teljesítményei között, de azt mondanám, hogy senki sem szerepelt le.”
Marco Rossi a sajtótájékoztatón nemcsak a Szlovénia elleni mérkőzésről beszélt, hanem kitért a pénteki sajtótájékoztatón elmondottakra is, amikor a Liverpool menedzserének szavaira reagált. Arne Slot a válogatott szünet előtt úgy nyilatkozott: reméli, a válogatottak szövetségi kapitányai megértik, csapatában sok játékos rengeteg percet tölt a pályán, emiatt bízik benne, hogy nem játszatják őket 180 percen át.
„Baromságokat olvastam a sajtóban. Nem gondolhatják, hogy annyira arrogáns, beképzelt és ostoba lennék, hogy egy olyan edzőhöz hasonlítanám magam, mint aki a Premier League-ben irányít egy csapatot. Én nem vagyok a Liverpool menedzseréhez hasonlítható, egyáltalán nem volt szándékom, hogy ilyen történjen. Arne Slot azt mondta, reméli, hogy a játékosai nem játszanak végig két mérkőzést. Szoboszlai Dominiknak megspóroltam tíz, Kerkez Milosnak pedig húsz percet.
„Slot egy topklub edzője. Maximális tiszteletet érdemel. Én senki vagyok. De mivel én vagyok a magyar válogatott szövetségi kapitánya, úgy gondolom, a magyar válogatott is tiszteletet érdemel, minimum a múltja miatt. Nincs közöttünk semmilyen vita.”
|„Jól kezdtük a meccset: bátrak voltunk, mertünk játszani – értékelt a szlovén válogatott ezen a meccsen debütáló szövetségi kapitánya, Bostjan Cesar. – Nem tudtunk elegendő helyzetet kialakítani, de ettől függetlenül ez egy jó felkészülési mérkőzés volt. Elkövettünk pár hibát, emiatt gólt kaptunk. Elégedett vagyok bizonyos dolgokkal, ezek jó alapot képeznek majd a folytatáshoz. A hangulat elképesztő volt. A szervezőknek és a szurkolóknak is gratulálok! A Puskás Aréna fenomenális stadion, ahol kiváltság játszani.”
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA 1–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 50 252 néző. Vezette: Rohit Saggi (Anders Olav Dale, Jörgen Rönning Valstadsve) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, a szünetben), Orbán, Dárdai M., Kerkez (Nagy Zs., 77.) – Tóth A. (Redzic, 63.), Schäfer (Szűcs T., 63.), Vitális – Sallai (Schön, 77.), Szoboszlai (Baráth P., 87.) – Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
SZLOVÉNIA: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic (Zec, 62.), Janza (Urbancic, 84.) – Stojanovic (Karnicnik, 62.), Cerin (Svetlin, 84.), Elsnik, Sturm (Horvat, 84.) – Vipotnik (Verbic, 62.), Sporar (Matko, 90+1.). Szövetségi kapitány: Bostjan Cesar
Gólszerző: Schön (79.)