99. perces büntetővel nyert a Celtic, az utolsó fordulós Hearts elleni rangadón dől el a skót bajnoki cím sorsa

Az utóbbi évek messze legizgalmasabb Premiership-idénye a végéhez közeledik. A legutóbbi olyan évadhoz, amikor nem a Celtic vagy a Rangers nyerte meg a skót élvonalbeli bajnokságot, egészen 1985-ig kell visszamenni, tehát 41 évet – akkor a Sir Alex Ferguson vezette Aberdeen lett bajnok. A most futó idényben a Celtic és a Rangers is rengeteg problémával, edzőváltással, hullámvölggyel küzdött, miközben az angol Premier League-ben szereplő Brighton tulajdonosai által megújult Hearts szinte végig az élen tudott maradni. Kérdés, ez az utolsó fordulót követően is így lesz-e.

Vasárnap kora délután a Celtic 3–1-re legyőzte a Rangerst, így utóbbi végleg, hivatalosan is kiszállt a bajnoki versenyfutásból, sőt, biztosan harmadik lesz, míg előbbi egy pontra megközelítette a tabella élén álló Heartsot, amely abban a fordulóban botlott a Motherwell otthonában (1–1).

A hétközi forduló újabb drámai fordulatot hozott. Az éllovas Hearts 3–0-s sikerrel lépett át a Falkirkön, viszont a Celtic alaposan megizzadt. A Motherwell vezetést szerzett a Celtic ellen, a vendégek azonban fordítottak. A 85. percben aztán Liam Gordon egyenlített, de volt még egy csavar a mérkőzés forgatókönyvében. A 99. percben büntetőt végezhetett el a Celtic, a tizenegyest a csereként beálló Kelechi Iheanacho értékesítette, ezzel 3–2-re győztek a vendégek.

„Undorító. Tényleg az. Nem hiszem, hogy tizenegyes volt. De nehéz helyzetben vagyunk. Mindenki ellenünk van. Készen állunk szombatra” – fogalmazott dühösen Derek McInnes, a Hearts vezetőedzője.

Az utolsó forduló előtt tehát a 80 pontos Hearts áll a tabella élén, míg mögötte második a 79 pontos Celtic. A két csapat a 38. fordulóban egymás ellen zárja a bajnokságot Glasgow-ban. Ha a Celtic mérkőzése döntetlennel záródott volna, akkor a Heartsnek a kétgólos vereség is belefért volna a bajnoki címhez, így viszont pontot kell szereznie idegenben. A Hearts az idényben az eddigi három bajnokin veretlen a Celtic ellen: két győzelem (3–1 hazain, 2–1 idegenben) mellett egy döntetlen született (2–2). A Hearts 1960 óta először nyerhet bajnoki címet, míg a Celtic sorozatban ötödik, az elmúlt 15 évben a 14. elsőségére hajt.

A Football Meets Data szimulációi szerint a Heartsnak volt csaknem 75 százalékos esélye a bajnoki címre, ám jelen helyzetben a Celtic a favorit (55%).