Autósport: szintet léptek a hazai utánpótlás legnagyobb reménységei

Régóta nem volt egyszerre ennyire sok, valóban nagy jövő előtt álló, kiemelt ígérete a hazai formaautós utánpótlásnak, ami optimizmussal töltheti el a sportág hazai szurkolóit azzal kapcsolatban, hogy néhány éven belül akár újra lehet Formula–1-es pilótája Magyarországnak – Baumgartner Zsolt 2004-es szereplése után második alkalommal.

Ehhez jelenleg a 17 éves Molnár Martin állhat a legközelebb, ő tart most a legmagasabb szinten.

Tavaly első magyar pilótaként nyert futamot a brit Formula–4 történetében, és a két elsősége mellett összesen tízszer állt a dobogón, három pole pozíciót szerzett, az összetett pontversenyben harmadik lett. Az idén már a brit GB3-as bajnokságban (másik nevén: brit F3) láthatjuk, ráadásul a sorozat legjobb csapatánál, a bajnoki címvédő Rodin Motorsportnál kapott szerződést.

Az aktuális bajnokcsapathoz igazolni fantasztikus dolog

– mondja a korábbi kiváló versenyző, Kiss Pál Tamás, a Martin pályafutását egyengető Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője. – Az elmúlt időszak legsikeresebb csapatáról beszélünk a Rodin Motorsport esetében, hiszen az elmúlt két évben egyaránt az övék lett az egyéni és a konstruktőri bajnoki cím is. Ami pedig igazán örömteli, hogy eddig a közös munka is szuper, tényleg kiváló az összhang Martin és a csapat között.

Úgy érzem, azt az istállót sikerült megtalálnunk, amelyik a leginkább passzol Martinhoz,

és ez vice versa ugyanúgy igaz, vagyis a Rodinnak is egy olyan fiatal pilótát sikerült szerződtetnie, aki tökéletesen illik a csapat filozófiájához. Ezt mutatta mindjárt az első közös tesztnap még tavaly októberben, amikor is a tempója alapján Martin mindjárt az első napon pariban volt Alex Ninoviccsal, a brit F3 tavalyi bajnokával, majd a második napon már gyorsabbnak is bizonyult nála. Onnantól kezdve számomra már nem is volt kérdés, hogy ez lesz a jó irány, ez lesz a megfelelő csapat számunkra.

A tavaly év végi, majd az idén év eleji újabb teszteken látszott, hogy egyre erősebb a teljesítménye.

Molnár Martin Forrás: MGR Images/MOTAM

Az GB3-as szériában az első, silverstone-i versenyhétvégén Molnár második hellyel kezdett az első futamban, a másodikban és harmadikban azonban motorhibák hátráltatták, így az egyiken el sem tudott rajtolni, míg a másikon 12. lett az idénynyitó fordulóban.

„Azt tudni kell, hogy a GB3-bajnokság – amely a brit Forma–3-nak felel meg – nagyon nívós bajnokság, a fiatalok között mostanság mind népszerűbbek ezek a köztes bajnokságok, amelyek az FIA Forma–3-ra készítik fel a versenyzőket. Jól jelzi a mezőny erejét és színességét, hogy tizenhárom különböző nemzetiségű fiatal szerepel az idei GB3-as rajtrácson.

Ugyancsak pozitívum: látom rajta azt a fajta kiegyensúlyozottságot, ami előfeltétele lehet annak, hogy mindjárt az első szezonban jó eredményt érjen el a szériában.

Rendkívül tudatosan építi fel a versenyhétvégéket, higgadtan tud versenyezni, és ehhez hozzájárul az is, hogy a csapat is türelmes vele, nem tesz extra terheket a vállára, sőt inkább plusz magabiztossággal ruházza fel.

Ezzel a nagyobb és erősebb autóval, amit most a GB3-ban vezethet, Martin valósággal kivirult.

Ezzel még engem is meglepett, hogy milyen gyorsan adaptálódott az új közeghez, az új konstrukcióhoz. Elképesztően ki volt már éhezve arra, hogy erősebb autóval versenyezhessen, és ezt most is roppant mód élvezi is. Szellemileg, fizikailag és tudásban is megérett a szintlépésre.

Ami az idei célokat illeti: azt szeretnénk, ha Martin a legjobb három között tudná majd zárni a szezont.

Az, hogy ebből végül első, második vagy harmadik hely lesz, az már a körülményektől – például a technikai hibák számától – is függ, de a lehetséges FIA F3-as továbblépés szempontjából a végső helyezésnek nincs túl nagy jelentősége. Sokkal inkább az egyes futamokon mutatott konstans jó teljesítmény, a megvillanások és a részeredmények fognak számítani, legalábbis az F3-as csapatoknál elsősorban ezt figyelik és keresik a tehetségekben.”

Molnár Martin szintlépésével párhuzamosan

újabb mérföldkőhöz érkezett a 16 éves ifj. Gender Tamás karrierje is, aki a gokartos éveket maga mögött hagyva ettől már a formaautózásban bontogatja szárnyait.

Az év elején a közel-keleti Forma–4-es sorozatban debütált, a szezon további részében pedig az olasz F4 mezőnyében folytatja karrierjét. Itt számos F1-akadémiás riválissal összemérheti tudását, és továbbra is a francia R-ace GP színeiben indul.

A 16 esztendős ifj. Gender Tamás az olasz Forma–4-ben kapott ülést a 2026-os szezonra Forrás: tamasgender.com

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy így már háromra nőtt azon fiatal magyar versenyzők száma, akik az idén nemzetközileg jegyzett Forma–4-es bajnokságban versenyeznek. Az egyaránt 16 éves Gáspár Benett (Zengő Motorsport) és Lipovics Patrik (HunOK Motorsport) a F4 közép-európai szériájában (F4 CEZ) szerepel a szezonban. Igaz, a szakemberek szerint a különböző régiós, illetve nemzeti Forma–4-es bajnokságok közül a brit, az olasz és a spanyol egyértelműen kiemelkedik, a legjobbak jellemzően inkább ott indulnak, illetve onnan kerülnek ki.

Mindeközben pedig a közelmúltban

a 13 éves Nagy Roland lett az első magyar versenyző, aki már gokartosként csatlakozhatott egy Forma–1-es csapat akadémiájához.

A szlovákiai Galántán született, de magyar színekben szereplő reménység a nagynevű brit istálló, az Aston Martin akadémiai programjában kapott lehetőséget. A felvidéki fiú januárban szerződött a kétszeres F1-es világbajnok Fernando Alonso gokartcsapatához, a spanyol DPK Racinghez, majd Alonso menedzsmentje, az A14 fel is felkarolta őt, és segíti a sportpályafutását.

Nagy Roland (13) Fernando Alonso gokartcsapatában versenyezhet, ráadásul az Aston Martin akadémistájaként Forrás: EGM Group Athletes

„Amikor apukám elárulta, hogy bekerültem az Aston Martin versenyzőakadémiai programjába, el sem akartam hinni – mondja Nagy Roland az átigazolás kapcsán. – Tavaly még másik csapatban szerepeltem, és azért is kerültem Fernando Alonso csapatához, mert az Aston Martinnak az volt az elvárása, hogy ott versenyezzek, és szakmailag jobban nyomon tudják követni a fejlődésemet.”

(Kiemelt képen: a hazai formaautózás első számú ígérete, a 17 éves Molnár Martin már a brit F3-ban is az élmezőnybe tartozik Forrás: MOTAM)