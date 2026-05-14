Női kosárlabda NB I: Rátkai Eszter távozott a bajnok Pécstől, folytatás Szekszárdon

A válogatott irányító érkezéséről a tolnai klub számolt be csütörtökön, hozzátéve, hogy Magyar Bianka vezetőedző pedig folytatja két éve megkezdett munkáját. A bajnokságban a hetedik helyen végzett egyesület közölte, a 19 esztendős Rátkai, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban (WNBA) szereplő Phoenix Mercury, két évre írt alá.

„Több szempontból is úgy éreztem, hogy ez a lehető legjobb döntés számomra karrierem ezen szakaszában. Egy olyan közegbe érkezek, ahol komoly felelősség, bizalom és meghatározó szerep vár rám, ez pedig játékosként és emberként is hatalmas motivációt jelent számomra. Szeretnék még többet fejlődni, bátrabban, szabadabban játszani, és a pályán is egyre nagyobb vezérszerepet vállalni. Nagyon szimpatikus volt számomra a klub jövőképe, a szakmai elképzelések, valamint az a mentalitás, amit Szekszárd és Magyar Bianka képvisel” – jelentette ki a korábbi válogatott klasszis, Eördögh Edit lánya.

Ami pedig a 2024 nyarán érkezett Magyar Biankát illeti, a tréner úgy vélekedett, hogy az előző szezonban már elindult egy tudatos fiatalítási folyamat, a fiatal játékosok pedig szépen helytálltak, és sokat fejlődtek az év során.

„A következő idényben is szeretnénk tovább építeni erre az alapra, Rátkai Eszti érkezése is tökéletesen illeszkedik ebbe a filozófiába. Fiatal, motivált, ambiciózus játékos, aki nagy energiával és fejlődési vággyal érkezik hozzánk. A célunk, hogy egy karakteres, versenyképes csapatot építsünk, amelynek erős identitása van a pályán és azon kívül is” – jelentette ki.

A bajnoki döntőben a DVTK-t 3-0-ra verő Pécsről egy hete látott napvilágot az a hír, hogy kérdéses az indulása a női Euroligában. Mint Rátgéber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai és stratégiai igazgatója kifejtette, nincsenek meg a szükséges stratégiai partnerek, és ilyen anyagi kondíciók között nem tudják vállalni az Euroligát, és nem tudnak a mostaninál feljebb lépni. A szakmai vezető akkor elárulta, kér tíz nap türelmi időt az edzőktől és a játékosoktól, de ha ezalatt sem sikerül megteremteni az Euroliga-szereplés feltételeit, akkor egyrészt „más szinten kell terveznünk a jövőnket", másrészt fel kell adnia az akadémia felnőtt csapatainak menedzselését.