Nemzeti Sportrádió

Videó: kétszer is vezettünk, de Parrott triplájával Írország legyőzte a magyar válogatottat

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.16. 15:38
null
Lukács Dániel fejesével szerzett vezetést a magyar válogatott (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
foci vb 2026 Magyarország Lukács Dániel magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott már a 3. percben vezetést szerzett az Írország elleni világbajnoki selejtezőn. Egy szöglet után Szoboszlai Dominik beadását követően Lukács Dániel fejelt a kapuba, a 15. percben aztán Troy Parrott büntetőből egyenlített. A 37. percben ismét vezetést szerzett a magyar csapat: Varga Barnabás lőtt ballal távolról gyönyörű gólt. A második félidőben ismét Parrott villant, ezzel másodszor is egyenlítettek az írek. A 96. percben nem tudtuk felszabadítani, Parrott lecsapott és harmadszor is bevette Dibusz Dénes kapuját. Írország 3–2-ra nyert a Puskás Arénába, így a magyar válogatott a csoport harmadik helyén végzett.

LUKÁCS DÁNIEL FEJESÉVEL MÁR A HARMADIK PERCBEN VEZETTÜNK

AZ ÍREK TIZENEGYESBŐL EGYENLÍTETTEK

AZ ELSŐ FÉLIDŐBEN SALLAI LÖVÉSÉT NAGY BRAVÚRRAL VÉDTE KELLEHER

VARGA BARNABÁS TÁVOLI GÓLJÁVAL ISMÉT ELŐNY A MAGYAROKNÁL

MÁSODSZOR IS EGYENLÍTETT AZ ÍR VÁLOGATOTT

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Styles, 64.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Ötvös, 64.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Cullen (J. Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.) – Ogbene (Idah, 53.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

foci vb 2026 Magyarország Lukács Dániel magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Írország elleni teljesítményét!

Magyar válogatott
9 perce

A 96. percben jött a dráma: az írek fordítottak a Puskás Arénában, szertefoszlottak a vb-álmaink

Magyar válogatott
12 perce

Portugália kilenc gólt vágott az örményeknek, megszerezte a csoport első helyét

Foci vb 2026
16 perce

Lukács Dániel és Tóth Alex is bekerült az írek elleni kezdőbe

Magyar válogatott
3 órája

Olvasóink nem változtatnának a saját kezdőcsapatukon, de Rossién igen

Magyar válogatott
5 órája

Akár még az első kalapból is várhatnánk a pótselejtezőt, de... – minden, amit az utolsó kör előtt tudni kell

Magyar válogatott
6 órája

„Rengeteg párharc várható, nem játszhatunk passzívan az írek ellen”

Magyar válogatott
6 órája

Lehetetlen küldetés: kilencgólos győzelem kellene az olaszoknak

Foci vb 2026
7 órája
Ezek is érdekelhetik