Videó: kétszer is vezettünk, de Parrott triplájával Írország legyőzte a magyar válogatottat

A magyar labdarúgó-válogatott már a 3. percben vezetést szerzett az Írország elleni világbajnoki selejtezőn. Egy szöglet után Szoboszlai Dominik beadását követően Lukács Dániel fejelt a kapuba, a 15. percben aztán Troy Parrott büntetőből egyenlített. A 37. percben ismét vezetést szerzett a magyar csapat: Varga Barnabás lőtt ballal távolról gyönyörű gólt. A második félidőben ismét Parrott villant, ezzel másodszor is egyenlítettek az írek. A 96. percben nem tudtuk felszabadítani, Parrott lecsapott és harmadszor is bevette Dibusz Dénes kapuját. Írország 3–2-ra nyert a Puskás Arénába, így a magyar válogatott a csoport harmadik helyén végzett.

F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)

Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Styles, 64.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Ötvös, 64.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Cullen (J. Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.) – Ogbene (Idah, 53.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)