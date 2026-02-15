Kinevezték a Nottingham új vezetőedzőjét – hivatalos

A Nottingham vasárnap kora délután jelentette be, hogy a folytatásban Vitor Pereira irányítja majd a Forestet, a szakember másfél évre kötelezte el magát.

Az 57 éves portugál edző az idényt még a Wolverhamptonnál kezdte, de a gyenge kezdés miatt tíz forduló után menesztették.

A Nottingham csak a 17. helyen áll a bajnokságban, három ponttal megelőzve a már vonat alatt lévő West Ham Unitedet. A csapat még Nuno Espirito Santóval kezdte a bajnokságot, őt Ange Postecoglou váltotta, októberben pedig Sean Dyche érkezett, de február 12-én őt is menesztették.