Nemzeti Sportrádió

Kinevezték a Nottingham új vezetőedzőjét – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.02.15. 13:22
Vitor Pereira a Nottingham új vezetőedzője (Fotó: Getty Images)
Címkék
Nottingham Vitor Pereira Premier League
A Nottingham Forest labdarúgócsapata a hivatalos internetes oldalán jelentette be, hogy Vitor Pereira lett az új vezetőedző.

A Nottingham vasárnap kora délután jelentette be, hogy a folytatásban Vitor Pereira irányítja majd a Forestet, a szakember másfél évre kötelezte el magát.

Az 57 éves portugál edző az idényt még a Wolverhamptonnál kezdte, de a gyenge kezdés miatt tíz forduló után menesztették.

A Nottingham csak a 17. helyen áll a bajnokságban, három ponttal megelőzve a már vonat alatt lévő West Ham Unitedet. A csapat még Nuno Espirito Santóval kezdte a bajnokságot, őt Ange Postecoglou váltotta, októberben pedig Sean Dyche érkezett, de február 12-én őt is menesztették.

 

Nottingham Vitor Pereira Premier League
Legfrissebb hírek

Premier League: hosszabbított a Brentford brazil gólzsákja

Angol labdarúgás
2026.02.13. 11:12

Botlott az Arsenal, négypontosra csökkent az előnye a Manchester City előtt

Angol labdarúgás
2026.02.12. 22:58

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik a világ legjobb szabadrúgáslövője?

Angol labdarúgás
2026.02.12. 17:58

Végleg Tóth Alexéket erősíti a Real Madrid nevelése – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.02.12. 10:55

Premier League: négy hónap után menesztette Dyche-t a Nottingham Forest

Angol labdarúgás
2026.02.12. 10:06

Arne Slot aggódik a Szoboszlait helyettesítő játékosa miatt

Angol labdarúgás
2026.02.12. 09:35

Erre még egyszer sem volt példa a Liverpool mostani idényében

Angol labdarúgás
2026.02.11. 23:05

Semenyo ismét remekelt, a Manchester City szűk 40 perc alatt lerendezte a Fulhamet

Angol labdarúgás
2026.02.11. 22:27
Ezek is érdekelhetik