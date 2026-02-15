Nemzeti Sportrádió

„Én már aláírtam” – Schmidt Ádám a sportpetícióról

2026.02.15. 12:20
Schmidt Ádám (Fotó: Czinege Melinda)
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár saját Facebook-oldalán posztolt a sportpetícióról.

 

„Védjük meg a magyar sportot! Elindult az online petíció a magyar sportélet jövőjéért! Én már aláírtam– írta Schmidt Ádám saját Facebook-oldalán.

Ezek is érdekelhetik