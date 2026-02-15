„Én már aláírtam” – Schmidt Ádám a sportpetícióról
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár saját Facebook-oldalán posztolt a sportpetícióról.
„Védjük meg a magyar sportot! Elindult az online petíció a magyar sportélet jövőjéért! Én már aláírtam” – írta Schmidt Ádám saját Facebook-oldalán.
PETÍCIÓ A MAGYAR SPORTÉLET JÖVŐJÉÉRT
Petíció a magyar sportélet jövőjéért: Meg kell őriznünk sportolóink eredményeit! – Nagy Tímea
Kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívónk saját Facebook-oldalán posztolt a petíció kitöltésének fontosságáról.
